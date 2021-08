MotoGP 2021: gli orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP di Stiria

Quella di quest'anno è stata probabilmente la più lunga pausa estiva dell'era recente della MotoGP, ma questo fine settimana i motori sono pronti a riaccendersi per il Gran Premio di Stiria, primo dei due appuntamenti in programma in "back to back" al Red Bull Ring.

Al giro di boa della stagione davanti a tutti c'è Fabio Quartararo, capace di vincere quattro delle prime nove gare della stagione con la sua Yamaha, inseguito dalle Ducati di Johann Zarco e Pecco Bagnaia, che avranno dalla loro una pista sulla carta favorevole alle caratteristiche delle loro Desmosedici GP. Senza dimenticare Marc Marquez, che prima della pausa è tornato alla vittoria dopo oltre un anno e mezzo al Sachsenring.

Per quanto riguarda gli orari televisivi, tutta l'azione in pista sarà in diretta sia su Sky Sport MotoGP HD che su DAZN, mentre TV8 e TV8 HD trasmetteranno le sintesi delle qualifiche e le differite delle gare nella giornata di domenica. Di seguito, ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 6 agosto

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 7 agosto

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

Domenica 8 agosto

8:40-9:00 - Warm-Up Moto3

9:10-9:30 - Warm-Up Moto2

9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 7 agosto

15:30 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 8 agosto

16:30 - Gara Moto3

17:45 - Gara Moto2

19:30 - Gara MotoGP

LIVE Motorsport.com

Sabato 7 agosto

Dalle 13 - FP4 e Qualifiche MotoGP

Domenica 8 agosto

Dalle 13:30 - Gara MotoGP