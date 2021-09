MotoGP 2021: gli orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP di San Marino

Il calendario 2021 della MotoGP vive una fase molto frenetica: neanche il tempo di mandare in archivio il Gran Premio d'Aragon e la prima vittoria di Pecco Bagnaia, che bisogna già volgere lo sguardo al prossimo appuntamento, che è particolarmente importante per tanti motivi, visto che si tratta del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Se vuole continuare a credere nel titolo, Bagnaia ha bisogno di dare subito una conferma a Misano, dove lo scorso anno era stato velocissimo ma aveva visto sfumare la vittoria a pochi giri dal termine per una scivolata. Con 53 punti da recuperare, stare davanti a Fabio Quartararo è l'unica chiave per continuare a sognare per il ducatista. Dal canto suo, il francese vorrà riscattare la domenica nera di Aragon, la peggiore della sua stagione probabilmente, conclusa solamente in ottava posizione.

Un altro che sarà in cerca di conferme è Marc Marquez: ad Aragon il pilota della Honda ha confermato ancora una volta di essere in grado di lottare per la vittoria se il tracciato gira in senso antiorario ed affatica meno il braccio destro. Ora si attende una conferma anche su una pista più tradizionale come quella intitolata a Marco Simoncelli.

Se non si guarda alla classifica, c'è poi un tema più emozionale, ed è quello legato a Valentino Rossi, che arriva nella sua Misano dopo aver annunciato il suo ritiro a fine stagione. Non sarà la sua ultima apparizione sul tracciato romagnolo, visto che ci si tornerà a fine ottobre, ma c'è da scommettere che la cornice del pubblico di casa gli vorrà regalare un fine settimana che non si potrà dimenticare, a prescindere da come andranno le cose in pista.

Infine, non si può non citare Maverick Vinales. Il debutto in sella all'Aprilia RS-GP non è stato facile ad Aragon, ma a Misano ha già fatto due giorni di test con risultati positivi, quindi è lecito aspettarselo in posizioni più congrue al suo talento.

Gli orari del Gran Premio di San Marino

Il format del weekend di Misano sarà quello tradizionale, con una sola novità, il ritorno della MotoE. La serie elettrica disputerà ben due gare sul tracciato romagnolo, una nella giornata di sabato ed una in quella di domenica. Di seguito, ecco il programma completo del weekend:

Venerdì 17 settembre

FP1 MotoE: 8:20-8:50

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

FP2 MotoE: 16:05-16:35

Sabato 18 settembre

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

E-Pole MotoE: 11:45

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Gara 1 MotoE: 16:20

Domenica 19 settembre

Warm-Up Moto3: 8:40-9:00

Warm-Up Moto2: 9:10-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara 2 MotoE: 15:30

Come posso vedere il Gran Premio di Aragon in TV?

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky): Diretta

App DAZN: Diretta

TV8 e TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): Diretta

Come seguire qualifiche e gara con i LIVE di Motorsport.com

Sabato 18 settembre

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle 13

Domenica 19 settembre

Gara MotoGP: dalle 13:30