MotoGP 2021: gli orari TV del Gran Premio di Gran Bretagna

La MotoGP si appresta a disputare la sua terza gara in quattro settimane, con un mese d'agosto che è stato particolarmente impegnativo per squadre e piloti. Dopo la doppietta del Red Bull Ring, che ha visto la prima vittoria in carriera in Jorge Martin ed il ritorno al successo di Brad Binder e della KTM, il Motomondiale si sposta a Silverstone.

Il Gran Premio di Gran Bretagna torna in calendario dopo aver saltato l'edizione 2020 a causa della pandemia. E sembra quasi esserci una maledizione sugli anni pari di questa gara, visto che già nel 2018 non si disputò a causa del maltempo, dopo che erano regolarmente andate in scena le qualifiche.

Arriviamo a questo 12esimo appuntamento della stagione con Fabio Quartararo ancora saldamente in testa alla classifica: nonostante il tracciato austriaco non fosse particolarmente adatto alla sua Yamaha, il francese ha esteso il proprio margine a 47 punti nei confronti del tandem composto da Pecco Bagnaia e dal campione del mondo in carica Joan Mir.

Bisogna registrare poi novità importanti anche sullo schieramento, visto che la Yamaha ha chiuso definitivamente il proprio rapporto con Maverick Vinales e l'assenza del pilota spagnolo ha creato un effetto domino. Sulla M1 ufficiale salirà il collaudatore Cal Crutchlow, che però era già stato designato per sostituire l'infortunato Franco Morbidelli in Petronas. Il posto dell'italiano sarà quindi preso da Jake Dixon, 25enne britannico che farà il suo esordio in MotoGP, venendo promosso dalla formazione Moto2 della struttura malese.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Dorna

Gli orari del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP 2021

Il format del weekend è quello classico, con due sessioni di prove libere il venerdì, due sessioni di prove libere e le qualifiche il sabato, mentre alla domenica andranno in scena il Warm-Up e la gara. Quello che cambia è che, per via del fuso orario e di esigenze legate alla concomitanza con la Formula 1, la MotoGP correrà sempre alle 14 italiane, ma lo farà prima della Moto2, che invece scatterà alle 15:30.

Venerdì 27 agosto

FP1 Moto3: 10:00-10:40

FP1 MotoGP: 10:55-11:40

FP1 Moto2: 11:55-12:35

FP2 Moto3: 14:15-14:55

FP2 MotoGP: 15:10-15:55

FP2 Moto2: 16:10-16:50

Sabato 28 agosto

FP3 Moto3: 10:00-10:40

FP3 MotoGP: 10:55-11:40

FP3 Moto2: 11:55-12:35

Qualifiche Moto3: 13:35-14:15

FP4 MotoGP: 14:30-15:00

Qualifiche MotoGP: 15:10-15:50

Qualifiche Moto2: 16:10-16:50

Domenica 29 agosto

Warm-Up Moto3: 10:00-10:20

Warm-Up MotoGP: 10:30-10:50

Warm-Up Moto2: 11:00-11:20

Gara Moto3: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara Moto2: 15:20

Come posso vedere il Gran Premio di Gran Bretagna in TV?

Sky Sport F1 HD (Canale 207 di Sky): Diretta

App DAZN: Diretta

TV8 e TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): Differita (sintesi qualifiche sabato alle 17; gara Moto3 domenica alle 14:35; gara MotoGP domenica alle 15:45; gara Moto2 domenica alle 18:00)

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Come seguire qualifiche e gara con i LIVE di Motorsport.com

Sabato 28 agosto

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 14

Domenica 29 agosto

Gara MotoGP: dalle 13:30