MotoGP 2020: orari TV di Sky e TV8 del GP di Catalogna

Anche il calendario 2020 di MotoGP conosce poche soste. Non a caso i protagonisti del Motomondiale torneranno subito in pista a pochi giorni dal duplice appuntamento al Marco Simoncelli di Misano per correre al Montmelo, sede del Gran Premio di Catalogna.

Per seguire tutti i turni in pista a partire dal venerdì, potrete sintonizzarvi su Sky. La piattaforma proporrà tutte le sessioni di libere, qualifiche e gara in diretta, mentre TV8 trasmetterà in differita qualifiche e gara sul digitale terrestre.

A farvi compagnia ci saranno anche le Dirette LIVE offerte da Motorsport.com, tramite cui potrete seguire Libere 4, qualifiche, Warm Up e gara ovunque voi siate.

Palinsesto SKY (dirette)

Venerdì 25 Settembre

Prove libere 1

9:00-9:40 Moto3

9:55-10:40 MotoGP

10:55-11:35 Moto2

Prove libere2

13:15-13:55 Moto3

14:10-14:55 MotoGP

15:10-15:50 Moto2

Sabato 26 Settembre

Prove libere 3

9:00-9:40 Moto3

9:55-10:40 MotoGP

10:55-11:35 Moto2

Qualifiche

12:35-12:50 Q1 Moto3

13:00-13:15 Q2 Moto3

13:30-14:00 FP4 MotoGP

14:10-14:25 Q1 MotoGP

14:35-14:50 Q2 MotoGP

15:05-15:20 Q1 Moto2

15:30-15:45 Q2 Moto2

Domenica 27 Settembre

Warm up

9:40-10:00 Moto3

10:10-10:30 Moto2

10:40-11:00 MotoGP

Gare

12:00 Moto3

13:20 Moto2

15:00 MotoGP

Palinsesto TV8 (differite)

Sabato 26 Settembre

15:50 sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 27 Settembre

Gare

14:05 Moto3

15:20 Moto2

17:00 MotoGP

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Sabato 26 settembre

Libere 4 e Qualifiche: dalle 13:00

Domenica 27 settembre

Warm-Up: ore 10:10 - 11:10

Gara: dalle 14:40