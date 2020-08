MotoGP 2020: orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP di Stiria

La paura è stata grande, per tutti. Ma per fortuna al Red Bull Ring abbiamo dovuto raccontare solo di una domenica di terrore e polemiche, ma senza gravi infortuni.

L'incidente di Johann Zarco e Franco Morbidelli, che ha indirettamente coinvolto anche Valentino Rossi e Maverick Vinales, è ancora negli occhi di tutti, ma al Red Bull Ring è già tempo di voltare pagina, perché questo fine settimana si torna subito in pista per il Gran Premio di Stiria, quinto appuntamento della MotoGP 2020.

Il tema però non sarà solo la sicurezza, perché ieri abbiamo assistito al ritorno alla vittoria di Andrea Dovizioso e della Ducati, proprio il giorno dopo che il forlivese ha annunciato il suo addio alla Casa di Borgo Panigale a fine stagione. Il tutto in una domenica in cui le Yamaha non hanno brillato, riaprendo nuovi scenari iridati per la Rossa.

Senza dimenticare poi il grande assente Marc Marquez, che non sarà della partita neppure nel secondo appuntamento austriaco. Insomma i temi non mancano e quindi certamente ci saranno tanti appassionati vogliosi di seguire questo ultimo weekend della prima tripletta stagionale.

Per chi vorrà seguire tutto da vicino l'azione in pista sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP HD. All'offerta satellitare poi si aggiunge sempre quella di DAZN, che trasmetterà in diretta streaming e on demand prove libere, qualifiche e gare delle tre classi. Sintesi delle qualifiche e differite delle tre gare invece per TV8 e TV8 HD.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 21 agosto

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 22 agosto

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

Domenica 23 agosto

8:20-8:40 - Warm-Up Moto3

8:50-9:10 - Warm-Up Moto2

9:20-9:40 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 22 agosto

15:30 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 23 agosto

14:05 - Gara Moto3

15:25 - Gara Moto2

16:30 - Gara MotoGP

LIVE Motorsport.com

Sabato 22 agosto

13:15 - LIVE FP4 + Qualifiche MotoGP

Domenica 23 agosto

13:30 - LIVE Gara MotoGP