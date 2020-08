MotoGP 2020: orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP d'Austria

Sarà un agosto senza soste quello della MotoGP. Appena messa in archivio la gara del Red Bull Ring con la clamorosa vittoria della KTM di Brad Binder, è già tempo di volgere lo sguardo al prossimo appuntamento al Red Bull Ring.

Con il potenziale mostrato in Repubblica Ceca e contando anche che correrà sulla pista di casa, dove ha effettuato anche dei test in questa stagione, la Casa austriaca viene indicata da molto come possibile favorita.

Non bisogna dimenticarsi, però, che fino ad oggi il Red Bull Ring è stato un "feudo" Ducati, che è reduce da quattro affermazioni consecutive. Senza contare poi che a Borgo Panigale saranno decisamente vogliosi di rifarsi dopo il weekend deludente di Brno, salvato solo dal podio della moto satellite di Johann Zarco.

Per chi vorrà seguire tutto da vicino l'azione in pista sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP HD. All'offerta satellitare poi si aggiunge sempre quella di DAZN, che trasmetterà in diretta streaming e on demand prove libere, qualifiche e gare delle tre classi. Sintesi delle qualifiche e differite delle tre gare invece per TV8 e TV8 HD.

Di seguito ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 14 agosto

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 15 agosto

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

Domenica 16 agosto

8:20-8:40 - Warm-Up Moto3

8:50-9:10 - Warm-Up Moto2

9:20-9:40 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 15 agosto

15:30 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 16 agosto

13:45 - Gara Moto3

15:00 - Gara Moto2

16:30 - Gara MotoGP

LIVE Motorsport.com

Sabato 15 agosto

13:15 - LIVE FP4 + Qualifiche MotoGP

Domenica 16 agosto

13:30 - LIVE Gara MotoGP