MotoGP 2020: orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP di Spagna

La Formula 1 ha aperto la strada e ora la MotoGP è pronta a seguirla. Questo fine settimana il Motomondiale tornerà finalmente in pista a Jerez de la Frontera per quello che sarà l'appuntamento inaugurale della classe regina ed il secondo per Moto2 e Moto3, che avevano già avuto l'opportunità di correre in Qatar.

E' tutto pronto per il GP di Spagna, che si disputerà a porte chiuse, ma godrà di una grande copertura mediatica. Oltre ai tradizionali appuntamenti su Sky Sport MotoGP HD e su TV8, si aggiungono infatti quelli su DAZN, che trasmetterà in diretta streaming e on demand prove libere, qualifiche e gare delle tre classi.

Ecco gli orari con cui seguire tutta l'azione in pista, compresi quelli dei LIVE di Motorsport.com, che coprirà qualifiche e gara della MotoGP per questo primo appuntamento.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 17 luglio

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 18 luglio

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:25 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

16:05 - E-Pole MotoE

Domenica 19 luglio

8:20-8:40 - Warm-Up Moto3

8:50-9:10 - Warm-Up Moto2

9:20-9:40 - Warm-Up MotoGP

10:05 - Gara MotoE

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8

Sabato 18 luglio

15:30 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 19 luglio

14:15 - Gara Moto3

15:25 - Gara Moto2

17:05 - Gara MotoGP

LIVE Motorsport.com

Sabato 18 luglio

13:15 - LIVE FP4 + Qualifiche MotoGP

Domenica 19 luglio

13:30 - LIVE Gara MotoGP