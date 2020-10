MotoGP 2020: gli orari tv di Sky, DAZN e TV8 del GP di Francia

Dopo una settimana di "tregua", la MotoGP è pronta a tornare in pista a Le Mans, per il primo appuntamento di una nuova tripletta. Con la vittoria di Barcellona, Fabio Quartararo si è ripreso la vetta della classifica iridato, quindi si presenta all'appuntamento di casa guardando tutti dall'alto.

C'è da scommettere però che la concorrenza ce la metterà tutta per provare a mettergli i bastoni tra le ruote, a partire da quel Joan Mir che con la sua Suzuki insegue ancora la sua prima vittoria nella classe regina, ma è stato il più costante nelle ultime cinque gare, con ben quattro podi.

Rispetto al solito, gli appassionati dovranno fare attenzione: vista la concomitanza con la F1, sono stati infatti modificati gli orari del weekend, con la gara della MotoGP che scatterà alle ore 13, seguita poi dalla Moto2 e dalla seconda gara della MotoE, che chiuderà la stagione 2020 della serie elettrica.

Per quanto riguarda le televisioni, l'azione in pista sarà in diretta sia su Sky Sport MotoGP HD che sull'app di DAZN, mentre TV8 e TV8 HD trasmetterà la sintesi delle qualifiche sabato pomeriggio e tutte le gare in differita domenica. Di seguito, ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 9 ottobre

9:00-9:40 - Libere 1 Moto3

9:55-10:40 - Libere 1 MotoGP

10:55-11:35 - Libere 1 Moto2

13:15-13:55 - Libere 2 Moto3

14:10-14:55 - Libere 2 MotoGP

15:10-15:50 - Libere 2 Moto2

Sabato 10 ottobre

9:00-9:40 - Libere 3 Moto3

9:55-10:40 - Libere 3 MotoGP

10:55-11:35 - Libere 3 Moto2

11:45 - E-Pole MotoE

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - Libere 4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

16:15 - Gara 1 MotoE

Domenica 11 ottobre

9:00-9:20 - Warm-Up Moto3

9:30-9:50 - Warm-Up Moto2

10:00-10:20 - Warm-Up MotoGP

11:20 - Gara Moto3

13:00 - Gara MotoGP

14:30 - Gara Moto2

15:40 - Gara MotoE

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 10 ottobre

15:45 - Sintesi qualifiche Moto2, MotoGP e Moto2

17:00 - Gara 1 MotoE

Domenica 11 ottobre

14:15 - Gara Moto3

16:00 - Gara MotoGP

17:00 - Gara Moto2

17:45 - Gara MotoE

LIVE Motorsport.com

Sabato 10 ottobre

13:00 - Libere 4 e Qualifiche MotoGP

Domenica 11 ottobre

12:30 - Gara MotoGP