MotoGP 2020: gli orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP d'Aragon

La MotoGP entra nella sua fase più "calda", anche se non dal punto di vista climatico. A cinque gare dal termine ci sono ben quattro piloti racchiusi nello spazio di appena 19 punti e quindi il Mondiale è ancora apertissimo.

Nonostante la domenica storta di Le Mans, Fabio Quartararo continua a comandare la classifica con 10 punti di margine su Joan Mir, 18 su Andrea Dovizioso e 19 su Maverick Vinales.

Motorland Aragon è pronta ad ospitare il prossimo capitolo della saga e sicuramente vorranno provare a confermarsi anche le sorprese del GP di Francia, come Danilo Petrucci, che è tornato alla vittoria, ed Alex Marquez, che invece ha conquistato il suo primo podio nella classe regina.

Si prospetta quindi un fine settimana molto interessante, che sarà trasmesso per intero in diretta su Sky Sport MotoGP HD e sulla app di DAZN. Per quanto riguarda TV8 e TV8 HD, saranno trasmesse le sintesi delle qualifiche e le differite delle gare nella giornata di domenica.

Di seguito, ecco il palinsesto completo, compreso quello dei LIVE di Motorsport.com:

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 16 ottobre

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 17 ottobre

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

Domenica 18 ottobre

8:40-9:00 - Warm-Up Moto3

9:10-9:30 - Warm-Up Moto2

9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 17 ottobre

16:15 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 18 ottobre

16:20 - Gara Moto3

17:40 - Gara Moto2

19:20 - Gara MotoGP

Live Motorsport.com

Sabato 17 ottobre

13:15 - FP4 e Qualifiche MotoGP

Domenica 18 ottobre

13:30 - Gara MotoGP