MotoGP 2020: ecco gli orari TV di Sky, DAZN e TV8 di Brno

Archiviata la prima doppia trasferta di Jerez de la Frontera con due vittorie di Fabio Quartararo, la MotoGP è pronta a ripartire per il suo terzo atto, il Gran Premio di Repubblica Ceca che si disputa sul tracciato di Brno.

I temi non mancheranno certamente questo fine settimana. Su tutti, il ritorno di Marc Marquez, che questa volta sembra poter provare ad andare fino in fondo, dopo aver alzato bandiera bianca dopo le prove libere in Andalusia, a soli quattro giorni dall'operazione all'omero destro.

Ma anche la reazione di Andrea Dovizioso su una pista come il saliscendi ceco che è sicuramente più congeniale alla Ducati del toboga spagnolo. Senza dimenticare le conferme che dovrà trovare la Yamaha su un tracciato più veloce, ma anche dal punto di vista dell'affidabilità.

Insomma, i temi non mancano certamente e per chi vorrà seguire tutto da vicino l'azione in pista sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP HD. All'offerta satellitare poi si aggiunge sempre quella di DAZN, che trasmetterà in diretta streaming e on demand prove libere, qualifiche e gare delle tre classi. Sintesi delle qualifiche e differite delle tre gare invece per TV8 e TV8 HD.

Di seguito ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 7 agosto

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 8 agosto

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

Domenica 9 agosto

8:20-8:40 - Warm-Up Moto3

8:50-9:10 - Warm-Up Moto2

9:20-9:40 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 8 agosto

17:15 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 9 agosto

16:15 - Gara Moto3

17:15 - Gara Moto2

18:45 - Gara MotoGP

LIVE Motorsport.com

Sabato 8 agosto

13:15 - LIVE FP4 + Qualifiche MotoGP

Domenica 9 agosto

13:30 - LIVE Gara MotoGP

