MotoGP 2019: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP della Malesia

La tripletta asiatica della MotoGP si avvia verso il suo ultimo atto. Dopo l'ennesima vittoria di Marc Marquez in Australia, il circus del Motomondiale è già in viaggio alla volta di Sepang, in Malesia, dove questo fine settimana andrà in scena il penultimo appuntamento stagionale.

A Phillip Island è stato assegnato anche il titolo della Moto3, con il trionfo di Lorenzo Dalla Porta, mentre il prossimo weekend potrebbe essere decisivo per la classe Moto2, con Alex Marquez che si presenta con un vantaggio cospicuo. In MotoGP invece, con i titoli piloti e costruttori già in bacheca per Marquez e Honda, rimane apertissima la classifica team, con la Ducati che mantiene un punto di vantaggio sui rivali giapponesi.

I temi quindi non mancano e varrebbe la pena di passare altre tre notti davanti alla televisione. L'azione in pista sarà in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, mentre su TV8 e TV8 HD ci saranno le differite delle qualifiche e delle gare. Di seguito, ecco il palinsesto completo, compreso quello dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 1 novembre

2:00-2:40 - FP1 Moto3

2:55-3:35 - FP1 Moto2

3:50-4:35 - FP1 MotoGP

6:15-6:55 - FP2 Moto3

7:10-7:50 - FP2 Moto2

8:05-8:50 - FP2 MotoGP

Sabato 2 novembre

2:00-2:40 - FP3 Moto3

2:55-3:35 - FP3 Moto2

3:50-4:35 - FP3 MotoGP

5:35-6:15 - Qualifiche Moto3

6:30-7:10 - Qualifiche Moto2

7:25-7:55 - FP4 MotoGP

8:05-8:45 - Qualifiche MotoGP

Domenica 3 novembre

1:40-2:00 - Warm-Up Moto3

2:10-2:30 - Warm-Up Moto2

2:40-3:00 - Warm-Up MotoGP

5:00 - Gara Moto3

6:20 - Gara Moto2

8:00 - Gara MotoGP

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 2 novembre

14:00 - Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 3 novembre

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

LIVE Motorsport.com

Sabato 2 novembre

Dalle 7:15 - FP4 e Qualifiche MotoGP

Domenica 3 novembre

Dalle 7:40 - Gara MotoGP