MotoGP | 10° titolo per Márquez? La Ducati ci crede già! Ecco il dietro le quinte di Aragón
La Casa di Borgo Panigale inzia a pensare che la rimonta dello spagnolo in classifica non sia affatto impossibile: questo ed altro nel video Inside Ducati dedicato al fine settimana del MotorLand.
Dopo aver totalizzato tutti i punti possibili, Marc Márquez è già secondo in campionato e, ovviamente, molti si chiedono se, nonostante le due gare saltate, quest’anno possa conquistare il suo decimo titolo mondiale, l’ottavo in MotoGP.
Sul podio del Motorland Aragon è eccheggiato il coro "Sì, si può", e la Ducati risponde nel suo video Inside in cui ripercorre il weekend: "Stiamo iniziando a crederci".
Il fine settimana ha riservato anche molti impegni fuori pista per il #93, e nelle immagini si apprezza ancora una volta la sua straordinaria umanità negli incontri speciali con alcuni fan.
La prima uscita sul tracciato da lui amato ha lasciato qualche dubbio, ma Márquez già nelle Libere 1 ha chiuso davanti, dimostrando di essere all’altezza di ciò che lo attendeva. Nelle Prove del pomeriggio, un Bezzecchi da record lo ha sorpreso, ripetendosi anche nelle Libere 2 e in Qualifiche, con un nuovo primato.
Márquez è rimasto sorridente e ha ammesso i suoi errori alla curva 1 e alla 12 nel suo primo attacco, prima di migliorare quando era più tranquillo; serenità che faceva presagire che tutto potesse migliorare.
La vittoria nella gara Sprint ha regalato la prima grande gioia del weekend, e nel video “Inside” si vede Márquez festeggiare con una birra nella piscina di raffreddamento che i piloti usano per riportare la temperatura a livelli normali e rilassare i muscoli.
La parte più interessante del video, come si può immaginare, è come è stata vissuta la gara, con l’emozione lasciata dai duelli sull’asfalto e l’esplosione di gioia finale, dopo la quale, ammette la Ducati, si comincia a credere che sia possibile aggiudicarsi il titolo.
I 19 punti di vantaggio di Jorge Martín a nove gare dalla fine non sembrano più insuperabili.
Da non perdere anche le battute di Márquez con Bezzecchi dopo la gara e le congratulazioni di Pedro Acosta, che nel 2027 sarà suo compagno di squadra, anch’egli in Rosso...
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