MotoGP: 10 record curiosi che possono cadere nel 2021

Il superbo 2019 di Marc Marquez lo ha visto battere diversi record in MotoGP. In un colpo solo ha segnato tra gli altri il massimo numero di punti, podi e gare condotte in un solo anno. Aggiungendoli alla fenomenale striscia di 10 vittorie consecutive nel 2014, quando ha anche stabilito il record di pole position e giri veloci.

Inoltre, con 21 stagioni consecutive nella classe regina, la maggior parte dei record di longevità sono detenuti da Valentino Rossi e rimarranno tali per molto tempo a venire.

Ma con un campionato che prevede 19 Gran Premi e che - pandemia permettendo - potrebbe arrivare a 20 ed essere il più lungo nella storia, più di un record è destinato a cadere.

Lasciando da parte quelli già detenuti da Rossi e Márquez, in cui possono solo migliorarsi, abbiamo selezionato altri 10 curiosi record in cui loro due, altri piloti o un costruttore possono stabilirne uno nuovo (solo in MotoGP/500cc).