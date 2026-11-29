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MotoGP Valencia

MotoGP | Fernandez regala il Costruttori all'Aprilia a Valencia, Marquez si congeda 2°. Bezzecchi 4° è vice-campione

Il pilota del Trackhouse Racing centra il terzo successo in carriera nel giorno della conclusione dell'era Marquez e delle 1.000cc. Marc prova nel finale a regalarsi un ultimo trionfo, ma poi si deve accontentare del 2° posto. Acosta saluta KTM con un podio, mentre a Bezzecchi basta la "medaglia di legno" per essere vice-campione davanti a Martin.

Matteo Nugnes

Modificato: 29 nov 2026, 14:15

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Il Gran Premio di Valencia 2026 non sarà mai una gara come le altre. Raul Fernandez ha regalato una grande soddisfazione al Trackhouse Racing, conquistando la sua terza vittoria in carriera in MotoGP, ma soprattutto con il suo successo ha sigillato il titolo Costruttori per l'Aprilia, il 56esimo nella storia della Casa di Noale, che arriva proprio nell'anno dell'addio alle 1.000cc.

A rubare la scena, inevitabilmente, è stata però l'ultima gara della carriera di Marc Marquez, che ha provato a firmare quello che sarebbe stato il 107° successo della sua strepitosa carriera, ma alla fine si è dovuto accontentare di chiudere al secondo posto, sfoggiando la livrea dorata che la Ducati aveva preparato per la sua Desmosedici GP.

L'altro verdetto della giornata è quello legato al secondo posto nel Mondiale, che ha premiato Marco Bezzecchi, dal quale però ci si aspettava di più del quarto posto dopo la grande prova mostrata nella Sprint di ieri. Un risultato che però gli è bastato, visto che il compagno Jorge Martin non ha fatto meglio della quinta piazza.

Al via è stato proprio Marquez a prendere il comando delle operazioni, con una staccata poderosa all'interno del poleman di Bezzecchi alla curva 1. La leadership del pilota della Ducati però è durata meno di due giri, perché poi Raul Fernandez lo ha infilato alla staccata dell'ultima curva.

Il pilota del Trackhouse Racing ha dato subito la sensazione di averne di più degli altri, mentre alle spalle di Marc iniziava a farsi minaccioso Bezzecchi, che al quinto giro ha trovato a sua volta il varco per infilarsi nello stesso punto di Raul.

In questo caso però il #93 non gli ha reso la vita altrettanto facile, perché un giro più tardi, alla curva 2, si è ripreso la piazza d'onore. A questo punto le posizioni si sono stabilizzate, con Raul che prendeva il largo e gli altri due che proseguivano a braccetto, con Pedro Acosta leggermente più indietro.

A pochi giri dal termine poi Marquez ha provato a cambiare marcia, ma il suo ultimo assalto è stato probabilmente tardivo, perché nel frattempo il gap da Fernandez si era portato ad oltre 2"4.

Il dieci volte iridato si è rifatto sotto fino a 1"1, poi all'ultimo giro ha capito che non ci sarebbe stato nulla da fare, quindi ha tirato i remi in barca ed ha badato solo a godersi le emozioni di un giro d'onore che non potrà mai scordare, oltre all'abbraccio della sua squadra e della sua famiglia, tutti visibilmente emozionati.

Alle sue spalle invece Bezzecchi ha faticato a mantenere il ritmo e al 23° dei 27 giri in programma ha subito il sorpasso di Acosta, che quindi è riuscito a congedarsi dalla KTM con un ultimo podio prima di andare a difendere i colori della Ducati. Un risultato che ha sigillato anche una top 3 tutta spagnola.

Bezzecchi quindi si è dovuto accontentare della medaglia di legno, che però probabilmente è la più preziosa che ha mai colto finora, perché gli è valsa appunto il secondo posto nel Mondiale ai danni del vicino di box Martin, che lo ha seguito. E bisogna dire che vederli abbracciarsi una volta rientrati al box è stata un'immagine davvero bella.

Continuando a scorrere la classifica di una gara che, ad onor del vero, non ha regalato grandi emozioni, in sesta piazza c'è Ai Ogura che porta a quattro il conteggio delle Aprilia nella top 6, seguito da Fermin Aldeguer e dal tandem tricolore composto da Enea Bastianini e da Fabio Di Giannantonio. La top 10 si completa poi con Joan Mir, mentre Luca Marini e Franco Morbidelli hanno chiuso rispettivamente 15° e 16°.

Lo spettacolo vero è cominciato dopo la bandiera a scacchi, perché diversi dei piloti che cambiano squadra o lasciano la griglia hanno regalato spettacolo quando sono tornati al box. Su tutti Fabio Quartararo, 14° al traguardo, che ha addirittura mandato in fiamme la sua Yamaha per fare un lunghissimo burnout. E non poteva mancare ovviamente anche lo show "pirotecnico" di un funambolo come Jack Miller.

La classifica finale del GP di Valencia

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti 1

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 27

40'46.900

25 2

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 27

+2.200

40'49.100

2.200 20 3

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 27

+2.418

40'49.318

0.218 16 4

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 27

+3.660

40'50.560

1.242 13 5

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 27

+7.555

40'54.455

3.895 11 6

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 27

+10.309

40'57.209

2.754 10 7

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 27

+11.687

40'58.587

1.378 9 8

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 27

+16.274

41'03.174

4.587 8 9

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 27

+18.593

41'05.493

2.319 7 10

J. Mir Honda HRC

36 Honda 27

+20.308

41'07.208

1.715 6 11

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 27

+23.544

41'10.444

3.236 5 12

D. Moreira Team LCR

11 Honda 27

+24.271

41'11.171

0.727 4 13

J. Zarco Team LCR

5 Honda 27

+24.687

41'11.587

0.416 3 14

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 27

+24.776

41'11.676

0.089 2 15

L. Marini Honda HRC

10 Honda 27

+28.310

41'15.210

3.534 1 16

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 27

+33.048

41'19.948

4.738 17

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 27

+36.166

41'23.066

3.118 18

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 27

+42.980

41'29.880

6.814 19

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 27

+43.320

41'30.220

0.340 20

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 27

+58.364

41'45.264

15.044 dnf

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 5

+22 Giri

8'30.404

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