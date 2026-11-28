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MotoGP Valencia

MotoGP | Bezzecchi domina la Sprint di Valencia e Aprilia vede il Costruttori dopo la "grigliata" di Marquez

Il pilota dell'Aprilia comanda dall'inizio alla fine e scavalca di un punto Martin, ottimo secondo. Ora la Casa di Noale è a +16 nel Costruttori, perché la miglior Ducati è solo quinta con Diggia, dopo che Marc Marquez deve scontare una doppia long lap penalty perché la sua moto ha un principio d'incendio in griglia. Bel podio per Bastianini.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 28 nov 2026, 15:07

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L'Aprilia ha fatto un passo avanti deciso verso la conquista del titolo Costruttori della MotoGP, con Marco Bezzecchi che ha conquistato la sua seconda affermazione consecutiva in una Sprint dopo quella di Portimao, dominando dall'inizio alla fine una gara che è stata condizionata da una doppia partenza, che ha rovinato l'ultima corsa breve della carriera di Marc Marquez.

Al primo tentativo di partenza, infatti, il semaforo è rimasto acceso più del dovuto e, anche se la procedura è stata immediatamente abortita, la Ducati del dieci volte campione del mondo ha accusato un principio d'incendio a causa di un surriscaldamento. Marc è stato quindi costretto a lasciare la griglia, con la conseguenza di poter riprendere la sua posizione in griglia dopo la "quick start procedure", ma dovendo effettuare una doppia long lap penalty.

Di fatto, oltre alla sua Desmosedici GP, in quel momento sono andate in fumo tutte le aspirazioni di vittoria di Marc, che infatti alla fine si è dovuto accontentare di chiudere con un misero 13° posto dopo aver scontato la sua penalità. E questa situazione ha creato per l'Aprilia le condizioni ideali per andare ad allungare le sue mani verso la corona Costruttori, dopo aver conquistato quella Team a Portimao.

E bisogna dire che Bezzecchi è stato praticamente perfetto, perché è scattato benissimo dalla pole position e nello spazio di un appena tre giri è stato capace di costruirsi un margine di oltre due secondi sugli inseguitori, che poi ha amministrato molto bene fino alla bandiera a scacchi.

Anche l'ottimo start di Jorge Martin, che si è portato immediatamente secondo e solo per i primi sei giri ha dovuto tenere a bada Marquez prima della penalità, ha fatto doppiamente gioco alla Casa di Noale in ottica costruttori. La piazza d'onore però non ha permesso a "Martinator" di mantenere il secondo posto nella classifica iridata, perché il successo ora ha proiettato Bezzecchi davanti, anche se di appena una lunghezza.

La vera sorpresa di giornata però è stata senza ombra di dubbio Enea Bastianini che, seppur in una Sprint, si è regalato quel podio che voleva assolutamente fare prima di chiudere l'avventura con la KTM Tech3. Tra le altre cose, su una pista che non ha mai amato. Con un buono spunto dalla terza fila, il riminese si è subito portato quinto e poi ha ereditato il terzo posto quando Marquez ha scontato la penalità e quando Raul Fernandez è caduto davanti a lui, resistendo poi nel finale al ritorno dell'Aprilia di Ai Ogura, che con il suo quarto posto ha messo un ulteriore sigillo verso il Costruttori per il marchio veneto.

Tra la penalità di Marc Marquez e la caduta nel finale di Fermin Aldeguer, infatti, la migliore delle Ducati è stata quella di Fabio Di Giannantonio, che ha tagliato il traguardo in quinta posizione dopo essere riuscito a regolare proprio all'ultimo giro l'altra GP26 di Alex Marquez. Nella classifica Costruttori, dunque, la forbice si è allargata a 16 punti e questo vuol dire che all'Aprilia ne bastano 10 per essere sicura di fare festa, quindi l'equivalente di un sesto posto. Un risultato che sembra decisamente alla portata visto il ritmo di oggi delle RS-GP.

Tutto sommato, è stata una buona giornata per la KTM che, oltre al podio di Bastianini è riuscita a piazzare tutte le sue RC16 in zona punti, con Pedro Acosta settimo davanti a Brad Binder e Pol Espargaro. Honda e Yamaha invece sono rimaste appena fuori dai punti, con Joan Mir e Fabio Quartararo che hanno chiuso rispettivamente in decima ed in 11° posizione. Per quanto riguarda gli altri italiani, Luca Marini ha tagliato il traguardo 14°, mentre Franco Morbidelli in 19° posizione.

La classifica finale della Sprint

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 12

18'01.139

160.0 12 2

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 12

+2.924

18'04.063

2.924 159.5 9 3

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 12

+3.759

18'04.898

0.835 159.4 7 4

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 12

+3.946

18'05.085

0.187 159.4 6 5

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 12

+5.062

18'06.201

1.116 159.2 5 6

A. Marquez Gresini Racing

73 Ducati 12

+5.375

18'06.514

0.313 159.2 4 7

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 12

+8.030

18'09.169

2.655 158.8 3 8

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 12

+9.404

18'10.543

1.374 158.6 2 9

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 12

+10.664

18'11.803

1.260 158.4 1 10

J. Mir Honda HRC

36 Honda 12

+11.365

18'12.504

0.701 158.3 11

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 12

+11.959

18'13.098

0.594 158.2 12

D. Moreira Team LCR

11 Honda 12

+12.534

18'13.673

0.575 158.1 13

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 12

+12.697

18'13.836

0.163 158.1 14

L. Marini Honda HRC

10 Honda 12

+13.081

18'14.220

0.384 158.1 15

J. Zarco Team LCR

5 Honda 12

+13.210

18'14.349

0.129 158.0 16

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 12

+15.026

18'16.165

1.816 157.8 17

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 12

+15.158

18'16.297

0.132 157.8 18

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 12

+15.401

18'16.540

0.243 157.7 19

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 12

+18.456

18'19.595

3.055 157.3 20

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 12

+22.645

18'23.784

4.189 156.7 21

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 12

+22.753

18'23.892

0.108 156.7 dnf

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 9

+3 Giri

13'34.902

3 Giri 159.2 Incidente Guarda i risultati completi

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