MotoGP | Marquez sovverte i pronostici nella Sprint di Mandalika. Martin sbaglia e chiude 4°, Bezzecchi out al via

Per fortuna che Mandalika doveva essere la pista dell'Aprilia e che Marc Marquez avrebbe dovuto soffrire, perché quello che è accaduto nella Sprint del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP è stato esattamente il contrario.

La gara breve dell'isola di Lombok ha infatti sovvertito ogni pronostico con la vittoria del nove volte campione del mondo, l'ottava del sabato in questa stagione, mentre i due piloti ufficiali della Casa di Noale devono masticare amaro per una giornata che andata decisamente male rispetto alle aspettative.

Per esempio, Marco Bezzecchi ha probabilmente detto addio definitivamente alla corsa al titolo alla prima curva. Il riminese ed il poleman Raul Fernandez non sono scattati benissimo dalla prima fila, quindi Fabio Di Giannantonio e Marquez ne hanno approfittato per provare ad infilarsi all'interno, forzando la staccata entrambi, anche con un leggero contatto tra i due ducatisti.

Questo ha dato il via ad un effetto domino che ha costretto Marc ha rialzare la sua Ducati quel tanto che è bastato per obbligare Bezzecchi a farlo in maniera più evidente, innescando un contatto con Fernandez che ha portato al ritiro di entrambi i portacolori della Casa di Noale. E a -59 per "Simply the Bez" continuare a credere nel titolo appare una vera utopia.

Il più bravo ad approfittare di questo patatrac è stato Jorge Martin, che è riuscito a sfilare tutti all'interno e a prendere il comando della corsa, seguito proprio da Marquez. Per qualche giro, i due contendenti al titolo sono rimasti molto vicini tra loro, poi il pilota dell'Aprilia è riuscito a prendere il largo e per lui sembrava profilarsi una vittoria abbastanza semplice.

Il colpo di scena però era dietro l'angolo, perché a cinque giri dal termine, quando aveva circa un secondo e mezzo di vantaggio, "Martinator" ha rallentato improvvisamente e si è fatto sfilare dal #93, molto probabilmente perché la pressione della sua gomma anteriore era scesa al di sotto dei valori consentiti.

In ogni caso, Martin continuava a dare la sensazione di poter provare a riprendersi la leadership nel finale, ma poi ha commesso un errore clamoroso al penultimo giro, andando lunghissimo alla staccata della curva 16. In questo modo non solo ha visto Marquez scappare verso la vittoria, ma ha ceduto due posizioni anche ad Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio, ritrovandosi così quarto alla bandiera a scacchi e a -4 nella classifica iridata.

Alla fine, dunque, la miglior Aprilia la traguardo è stata proprio quella del pilota giapponese, che ha ritrovato un podio che gli mancava dalla Sprint di Silverstone e da dopo l'operazione alla mano sinistra. Stesso discorso che vale per "Diggia", che nel giorno del suo 28° compleanno si è regalato il primo podio dopo la pausa estiva.

Continuando a scorrere la classifica, in quinta posizione c'è un Alex Marquez che è riuscito a limitare i danni con la sua Ducati del Gresini Racing, precedendo Pedro Acosta, che con la sua KTM è riuscito a chiudere sesto nonostante una long lap penalty rimediata per essere andato troppe volte oltre i track limits.

Gli ultimi punti in palio nella Sprint se li sono portati a casa invece Fermin Aldeguer, un Pecco Bagnaia che quindi ha centrato l'obiettivo della top 8 che si è prefissato ieri, e Fabio Quartararo, che quindi regala un punticino anche alla Yamaha.

Bisogna scendere fino al 12° posto invece per trovare la prima delle Honda, che è stata quella di Johann Zarco, che ha chiuso alle spalle anche della KTM Tech3 di Enea Bastianini. Più attardati invece gli altri italiani, con Franco Morbidelli e Luca Marini che hanno chiuso rispettivamente 14° e 15°.