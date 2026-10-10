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MotoGP | Marquez sovverte i pronostici nella Sprint di Mandalika. Martin sbaglia e chiude 4°, Bezzecchi out al via

Il pilota della Ducati approfitta di un problema con la pressione della gomma anteriore di "Martinator" per passarlo nel finale, poi il madrileno va lungo e si fa infilare anche da Ogura e Di Giannantonio. Il riminese invece cade alla prima curva insieme al poleman Fernandez, dovendo rialzare la sua moto dopo l'ingresso aggressivo di Diggia e Marc.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per fortuna che Mandalika doveva essere la pista dell'Aprilia e che Marc Marquez avrebbe dovuto soffrire, perché quello che è accaduto nella Sprint del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP è stato esattamente il contrario.

La gara breve dell'isola di Lombok ha infatti sovvertito ogni pronostico con la vittoria del nove volte campione del mondo, l'ottava del sabato in questa stagione, mentre i due piloti ufficiali della Casa di Noale devono masticare amaro per una giornata che andata decisamente male rispetto alle aspettative.

Per esempio, Marco Bezzecchi ha probabilmente detto addio definitivamente alla corsa al titolo alla prima curva. Il riminese ed il poleman Raul Fernandez non sono scattati benissimo dalla prima fila, quindi Fabio Di Giannantonio e Marquez ne hanno approfittato per provare ad infilarsi all'interno, forzando la staccata entrambi, anche con un leggero contatto tra i due ducatisti.

Questo ha dato il via ad un effetto domino che ha costretto Marc ha rialzare la sua Ducati quel tanto che è bastato per obbligare Bezzecchi a farlo in maniera più evidente, innescando un contatto con Fernandez che ha portato al ritiro di entrambi i portacolori della Casa di Noale. E a -59 per "Simply the Bez" continuare a credere nel titolo appare una vera utopia.

Il più bravo ad approfittare di questo patatrac è stato Jorge Martin, che è riuscito a sfilare tutti all'interno e a prendere il comando della corsa, seguito proprio da Marquez. Per qualche giro, i due contendenti al titolo sono rimasti molto vicini tra loro, poi il pilota dell'Aprilia è riuscito a prendere il largo e per lui sembrava profilarsi una vittoria abbastanza semplice.

Il colpo di scena però era dietro l'angolo, perché a cinque giri dal termine, quando aveva circa un secondo e mezzo di vantaggio, "Martinator" ha rallentato improvvisamente e si è fatto sfilare dal #93, molto probabilmente perché la pressione della sua gomma anteriore era scesa al di sotto dei valori consentiti.

In ogni caso, Martin continuava a dare la sensazione di poter provare a riprendersi la leadership nel finale, ma poi ha commesso un errore clamoroso al penultimo giro, andando lunghissimo alla staccata della curva 16. In questo modo non solo ha visto Marquez scappare verso la vittoria, ma ha ceduto due posizioni anche ad Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio, ritrovandosi così quarto alla bandiera a scacchi e a -4 nella classifica iridata.

Alla fine, dunque, la miglior Aprilia la traguardo è stata proprio quella del pilota giapponese, che ha ritrovato un podio che gli mancava dalla Sprint di Silverstone e da dopo l'operazione alla mano sinistra. Stesso discorso che vale per "Diggia", che nel giorno del suo 28° compleanno si è regalato il primo podio dopo la pausa estiva.

Continuando a scorrere la classifica, in quinta posizione c'è un Alex Marquez che è riuscito a limitare i danni con la sua Ducati del Gresini Racing, precedendo Pedro Acosta, che con la sua KTM è riuscito a chiudere sesto nonostante una long lap penalty rimediata per essere andato troppe volte oltre i track limits. 

Gli ultimi punti in palio nella Sprint se li sono portati a casa invece Fermin Aldeguer, un Pecco Bagnaia che quindi ha centrato l'obiettivo della top 8 che si è prefissato ieri, e Fabio Quartararo, che quindi regala un punticino anche alla Yamaha.

Bisogna scendere fino al 12° posto invece per trovare la prima delle Honda, che è stata quella di Johann Zarco, che ha chiuso alle spalle anche della KTM Tech3 di Enea Bastianini. Più attardati invece gli altri italiani, con Franco Morbidelli e Luca Marini che hanno chiuso rispettivamente 14° e 15°.

La classifica della Sprint

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

19'37.125

   170.9   12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.509

19'37.634

 0.509 170.9   9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+0.835

19'37.960

 0.326 170.8   7
4 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+1.947

19'39.072

 1.112 170.7   6
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+3.410

19'40.535

 1.463 170.5   5
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+5.478

19'42.603

 2.068 170.2   4
7 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+7.036

19'44.161

 1.558 169.9   3
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+10.039

19'47.164

 3.003 169.5   2
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+10.248

19'47.373

 0.209 169.5   1
10 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+13.288

19'50.413

 3.040 169.0    
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+16.834

19'53.959

 3.546 168.5    
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 13

+17.646

19'54.771

 0.812 168.4    
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+18.285

19'55.410

 0.639 168.3    
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+18.956

19'56.081

 0.671 168.2    
15 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 13

+19.227

19'56.352

 0.271 168.2    
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+19.293

19'56.418

 0.066 168.2    
17 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+19.562

19'56.687

 0.269 168.2    
18 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+23.472

20'00.597

 3.910 167.6    
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+23.834

20'00.959

 0.362 167.6    
20 Spain A. Espargaro Honda HRC 41 Honda 13

+38.336

20'15.461

 14.502 165.6    
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 0

+13 Giri

7.806

 13 Giri   Incidente  
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 0

+13 Giri

7.838

 0.032   Incidente  
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