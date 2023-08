MotoGP | Alex Marquez cerca il bis: “Austria favorevole a Ducati”

La Stiria ospita questo fine settimana la MotoGP, che arriva al Red Bull Ring per il decimo appuntamento della stagione. Pista storicamente favorevole alla Ducati, quella austriaca può rappresentare un’altra conferma per il team Gresini, che ha ben figurato a Silverstone. Anzi, più che bene. Alex Marquez si presenta in Austria forte del primo successo siglato due settimane fa in Gran Bretagna nella Sprint ed è pronto a ripetersi anche questo weekend.

Lo spagnolo ha portato la Ducati di Gresini sul gradino più alto del podio per la prima volta in questa stagione e l’obiettivo è arrivare a vincere anche la gara lunga (di fatto quella che conta nel palmarès). L’entusiasmo del trionfo nella Sprint di Silverstone non ha però tolto la concentrazione ad Alex Marquez, che è stato fermato solo da un problema tecnico la domenica e al Red Bull Ring vuole capitalizzare il proprio potenziale.

Non solo: il Gran Premio d’Austria arriva dopo la vittoria ma anche subito dopo l’annuncio del rinnovo per il 2024. Marquez e Gresini si confermano solidi nel rapporto di fiducia e vorranno darne prova anche questo weekend: “In Austria arriviamo motivati e sarebbe impossibile il contrario, dopo vittoria e conferma per il 2024…con la moto avevamo ritmo anche domenica in Inghilterra e Spielberg è un circuito che mi piace”.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ci sono tutte le premesse per fare bene. Stiamo facendo un buon lavoro ed è solo questione di tempo per essere competitivi con continuità. In Austria le KTM non vorranno sfigurare, ma storicamente si tratta di un circuito favorevole alle Ducati, quindi proveremo a sfruttare l’occasione”, prosegue Alex Marquez.

La scia della positività arriva anche a Fabio Di Giannantonio, che pur non figurando allo stesso modo di Alex Marquez, vuole dare prova dei passi in avanti compiuti. Il romano ha accusato qualche difficoltà in più del compagno di squadra in questa stagione e punta all’Austria per dare una svolta al suo 2023: “L’Austria è l’occasione perfetta per mettere insieme tutti i pezzi e far vedere quello che si è intravisto a Silverstone: ovvero che siamo velocissimi e siamo pronti a fare davvero bene. Forse è stato uno dei migliori fine settimana della stagione passata quello di Spielberg, adesso è davvero il momento di concretizzare e siamo pronti”.