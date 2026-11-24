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Moto d’Oro FMI: Valentino Rossi e Nicolò Bulega tra i premiati il 10 dicembre a Rimini

Al Teatro Galli saranno premiati piloti che hanno fatto la storia del motociclismo e personalità di spicco. Tra i primi ad essere annunciati anche Carmelo Ezpeleta, Andrea Verona e i vincitori della Six Days. Vera Spadini e Max Giusti condurranno la serata. L’evento sarà aperto gratuitamente al pubblico.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 24 nov 2026, 17:01

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Valentino Rossi, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Valentino Rossi e Nicolò Bulega. Sono solo alcuni dei nomi che il 10 dicembre, dalle ore 19 in poi, calcheranno il palco del Teatro Galli di Rimini per partecipare alla Moto d’Oro 2026. L’evento, giunto alla sua terza edizione, si conferma una celebrazione di personalità che hanno scritto pagine indelebili della storia del Motociclismo, in pista e fuori. Una cerimonia che sarà realizzata in partnership con la Regione Emilia-Romagna e con la collaborazione del Comune di Rimini.

Guardando ai premiati, tra quelli che riceveranno la Moto d’Oro ci sarà appunto una leggenda del motociclismo e non solo come Valentino Rossi. Oltre a lui, la massima onorificenza FMI andrà anche a chi ha modellato il Motomondiale e il suo successo negli ultimi decenni: Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP Sports Entertainment Group.

Grande attesa anche per la premiazione dei Campioni del Mondo 2026, a cominciare dal neo iridato Superbike Nicolò Bulega, autore di una stagione memorabile e pronto al salto in MotoGP proprio con il Team di Rossi. Spostandoci invece sull’off road, spazio ai riconoscimenti per i protagonisti dello splendido back to back alla Sei Giorni d’Enduro, a cominciare da Andrea Verona, che sarà premiato anche in quanto Campione del Mondo. Nei prossimi giorni verranno poi svelati anche gli altri protagonisti, senza dimenticare che durante la serata ci saranno numerosi premi dedicati ai Moto Club che nell’anno in corso si sono distinti sotto diversi punti di vista.

Nicolo Bulega, Aruba.it Ducati

Foto di: Ducati Corse

Una serata dall’altissimo profilo ma anche di grande intrattenimento. Nella prestigiosa location del Teatro Galli di Rimini infatti, a condurre l’evento saranno Vera Spadini e Max Giusti. Il celebre volto di Sky Sport MotoGP HD porterà sul palco tutta la sua bravura, professionalità e conoscenza della materia, oltre che la sua grazia. Insieme a lei ci sarà appunto Max Giusti, pronto ad intrattenere il pubblico con la sua verve comica e con incursioni musicali grazie anche alla presenza di una band.

L’evento sarà aperto gratuitamente al pubblico per un numero limitato di posti. I biglietti potranno essere ritirati direttamente presso il Teatro sabato 28 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 14:00. Ogni persona potrà ritirare un massimo di 5 biglietti. I tagliandi non prevederanno l’assegnazione del posto: il giorno dell’evento l’accesso ai posti riservati al pubblico avverrà quindi in ordine di arrivo, previa esibizione del biglietto.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Siamo davvero entusiasti della terza edizione della Moto d’Oro, che ci permetterà di celebrare il motociclismo, i suoi campioni e le sue storie. Alcuni nomi su tutti a sugellare l’importanza della serata: Valentino Rossi, Carmelo Ezpeleta e Nicolò Bulega. Al di là di questi grandissimi personaggi però, vogliamo rendere la Moto d’Oro una celebrazione in cui si riconosce anche l’impegno di chi lavora dietro le quinte per fare grande il nostro sport. Concludo con un ringraziamento alla Regione Emilia Romagna e al Comune di Rimini per l’ospitalità e la collaborazione”.

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