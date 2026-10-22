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MotoGP | Moreira sul passaggio in HRC: "Sono sempre rimasto tranquillo, perché i risultati sono arrivati"

Diogo Moreira si è presentato a Phillip Island come prossimo membro del team ufficiale Honda per la MotoGP 2027, dopo la conferma della promozione dal Team LCR avvenuta martedì scorso.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 22 ott 2026, 14:02

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Diogo Moreira correrà con il team ufficiale Honda a partire dalla stagione 2027 della MotoGP. Dopo diversi mesi di indecisione da parte della casa dell'ala dorata, alla fine non ci sarà nessuna sorpresa e l'esito per la prossima stagione sarà quello che molti si aspettavano da settimane.

Alla vigilia del Gran Premio d'Australia, HRC ha annunciato che sarà il brasiliano a competere al fianco di Fabio Quartararo a partire dalla prossima stagione. Moreira, sta correndo con il Team LCR nel suo primo anno nella classe regina, che si sta rivelando piuttosto soddisfacente, è stato quindi scelto al posto di David Alonso, che salirà dalla Moto2 per occupare proprio il posto del #11 nella struttura di Lucio Cecchinello, insieme a Johann Zarco.

In questo modo, il pilota brasiliano affronterà il cambio di regolamento della MotoGP, con l'arrivo delle moto da 850cc e degli pneumatici Pirelli, in uno dei sedili più ambiti della griglia, dopo un debutto positivo in cui è finora il secondo pilota Honda del Mondiale, 15° con 74 punti, a 34 da Luca Marini.

Così, dopo la conferma della notizia del suo passaggio al team ufficiale, Moreira è stato uno dei protagonisti di questo giovedì a Phillip Island. Il campione della Moto2 nel 2025 è comparso davanti ai media, tra cui Motorsport.com, per affrontare il trasferimento, anche se inizialmente ha voluto ridimensionarne l'importanza, dato che il cambio non avverrà fino al prossimo 1° dicembre, nel test post-stagionale di Valencia.

"L'annuncio non cambia nulla, perché devo finire l'anno con LCR. Non sarò pilota ufficiale fino all'anno prossimo", ha esordito Moreira, prima di dettagliare le tempistiche della decisione: "Sono sempre stato tranquillo, perché i risultati sono arrivati e il mio lavoro era fatto. Poi, abbiamo parlato dopo la gara in Giappone e mi hanno comunicato la decisione. Sono molto contento e orgoglioso".

Diogo Moreira, LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Moreira ha spiegato, riguardo ai tempi adottati da Honda, di essere stato l'ultimo a saperlo: "Siamo stati gli ultimi a sapere dove avrei corso". E, quanto all'altro pilota con cui si è giocato il posto, David Alonso, ha benedetto il suo arrivo in LCR paragonando la situazione dell'ispano-colombiano alla propria: "Credo che iniziare in MotoGP in questo team fosse la cosa giusta per lui, e penso che a David Alonso succederà lo stesso".

Il pilota americano ha poi riconosciuto che, per quanto diventerà pilota del team ufficiale, la preparazione sarebbe stata comunque fondamentale per una stagione con cambiamenti così importanti: "Per l'anno prossimo, anche se non fossi stato nel team ufficiale, devo essere pronto già per le prime gare".

Infine, Moreira si prepara ad essere il miglior debuttante dell'anno, titolo che si giocava con Toprak Razgatlioglu, molto attardato e che non correrà più nel 2026 per infortunio: "Sono già stato rookie dell'anno in Moto3 e in Moto2, e ora lo sarò in MotoGP", ha concluso.

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