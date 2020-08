Morbidelli: "Zarco deve pagare per il suo errore"

Ieri, a caldo, Franco Morbidelli era stato piuttosto duro nei confronti di Johann Zarco, definendolo "mezzo assassino". Secondo il pilota della Yamaha Petronas le responsabilità del terribile incidente avvenuto ieri al Red Bull Ring tra lui e il francese della Ducati Avintia sono abbastanza chiare e diversi colleghi gli hanno fatto eco.

Quello che stupisce in tutta la vicenda è il silenzio da parte della Direzione Gara e da parte della Federazione, perché al momento non è neppure chiaro se l'incidente in questione, nel quale hanno rischiato tantissimo anche Valentino Rossi e Maverick Vinales, schivati per un pelo dalle due moto che tornavano in pista come proiettili, sia finito in qualche modo sotto investigazione.

Per questo "Morbido" è tornato sull'argomento oggi, entrando in una discussione su Twitter e sottolineando che qualcuno dovrebbe pagare per l'errore commesso ieri.

"Sicuramente ne parleremo giovedì" ha detto, facendo riferimento alla Safety Commission. Poi ha aggiunto: "Penso che ogni volta che entrambi i piloti cadono, sia di uso comune definirlo un incidente di gara e la situazione è risolta".

"Ma questo 'incidente di gara' è avvanuto a 310 km/h ed abbiamo avuto grande fortuna ad essere ancora interi. Qualcuno deve pagare per il suo errore".

A differenza di Valentino Rossi, che non sembrava credere alla non volontarierà della manovra di Zarco (secondo il "Dottore" aveva frenato di proposito dopo essersi messo davanti per bloccare Morbidelli), Franco non sembra voler mettere in dubbio la buona fede del transalpino, anche se secondo lui quella rimane una manovra da punire.

"Non voglio concentrarmi troppo sull'intenzione, ma sull'azione. Puoi anche spingerti al limite, ma se sbagli, paghi" ha concluso.