Morbidelli: “Vedere ciò che sta succedendo in Ucraina mi spezza il cuore”

Aveva iniziato un primo “rodaggio” in sella alla M1 ufficiale, ma a partire da questo fine settimana Franco Morbidelli comincia la sua avventura come pilota factory sin dalla prima gara. Il pilota italo-brasiliano sarà al via del Gran Premio del Qatar con i colori del team Monster Yamaha, un passo avanti importante nella carriera, che lo porta a essere il compagno di squadra del campione del mondo in carica.

Morbidelli affronta la sua prima stagione intera da pilota ufficiale e lo fa sapendo già di avere il futuro (almeno quello a breve termine) scritto, avendo un accordo anche per il 2023. Tuttavia, il pilota Yamaha è pronto a dare il massimo anche se non deve guadagnarsi il rinnovo sul campo in questa stagione e punta a fare il meglio possibile per poter trarre il massimo da se stesso e dalla moto: “La voglia di fare bene dovrebbe essere sempre la stessa, sia se hai la certezza del rinnovo sia se te lo devi guadagnare. Io provo sempre a non farmi condizionare dalla mia eventuale situazione contrattuale”.

Non solo contratto, sembra ormai acqua passata anche l’infortunio. Costretto a saltare diverse gare per un intervento al ginocchio lo scorso anno, Morbidelli è tornato in piena forma e si è allenato al Ranch da Valentino Rossi, a dimostrazione del fatto che la forma fisica ormai è pienamente ritrovata: “Per fare l’atleta e per fare quello che devo fare, sono tornato al 100%. Sono tornato ad allenarmi al ranch. Mi sono sentito bene, è stato bello tornare su una vera pista da motocross. È stato bello anche tornare ad allenarsi con tutti i ragazzi. Passo dopo passo sentiamo un po’ più di normalità, in particolare in queste tre settimane ho sentito di essere tornato a una condizione normale, quindi è stato bello”.

“Sono fiducioso della resistenza che potrò avere”, prosegue. “Dovremo vedere in pista, ma mi sento molto più in forma e meglio fisicamente rispetto all’anno scorso. Questo si riflette sul mio tempo sul giro, sull’intera simulazione gara. Sono fiducioso del fatto di potercela fare”.

Ma Morbidelli si sa, ha una sensibilità incredibile non solo in termini tecnici ma anche emotivi. Di fronte alla tragedia che sta vivendo l’Europa intera, attonita davanti al conflitto tra Russia e Ucraina, non poteva mancare una domanda sull’argomento, a cui il pilota Yamaha risponde con estrema franchezza: “La situazione in Europa è un grande disastro. Stanno succedendo tante cose e vengono fuori tante informazioni. Escono tante idee, ma l’unica cosa che io posso dire con certezza è che non è giusto fare guerre, non è giusto iniziare conflitti militari. Non è giusto far soffrire le persone, donne, bambini, famiglie. Non si può far soffrire la gente così, non è bello. Mi dispiace molto tutto questo e vedere quello che succede ora mi spezza il cuore. Spero che le persone che stanno creando quest’incubo usino non solo la loro testa, ma anche il loro cuore per agire. È l’unica cosa certa che posso dire”.

Tuttavia, quando arriva il momento di indossare tuta e casco, Morbidelli si metterà alle spalle tutto e si concentrerà solamente sulla pista: “Come si dimenticano o si mettono da parte le cose brutte che succedono in pista, bisogna mettere da parte anche le cose brutte che succedono fuori dalla pista. C’è poco spazio per pensare a questo tipo di cose quando sei in gara e quando corri con gli altri. È una cosa che va messa da parte, almeno per i 45 minuti di prove e gli altrettanti di gara”.