Morbidelli: "Sarebbe importante provare il motore nuovo a Jerez"

Franco Morbidelli è stato senza ombra di dubbio una delle note liete dei test collettivi di Valencia. Dopo essere già stato competitivo nel weekend di gara, fino alla caduta che lo ha escluso quando si trovava in sesta posizione, il pilota della Yamaha Petronas ha mostrato ulteriori progressi nella due giorni di prove sul Ricardo Tormo.

L'ex campione del mondo della Moto2 si è piazzato terzo in entrambe le giornate, chiudendo quella di ieri con un ritardo di appena un paio di decimi dal miglior crono di Maverick Vinales ed accreditato di un 1'30"114 decisamente interessante.

Il bilancio per Franco è stato infatti positivo, perché ha potuto valutare anche qualche novità sulla sua M1 come il nuovo forcellone in carbonio, e rispetto al fine settimana sembra aver fatto un ulteriore passo avanti in direzione dei top rider.

"Sono stati due giorni positivi per noi. Siamo stati sempre abbastanza veloci. Anzi, più veloci che nel weekend di gara e più vicini ai migliori. Inoltre anche il passo non era male ed abbiamo provato alcune coste interessanti per noi" ha detto Morbidelli alla conclusione della seconda giornata.

L'attenzione del #21 però è già rivolto ai test dell'inizio della settimana prossima a Jerez de la Frontera, perché la sua speranza è che la Yamaha gli faccia provare il nuovo motore che i due piloti ufficiali hanno iniziato a valutare a Valencia.

"Ho provato il forcellone nuovo ed altre piccole cose sulla moto. Alcune hanno funzionato ed altre meno, ma ora sarà importante capire se a Jerez proveremo il nuovo motore o meno. Sarebbe importante per avere un primo feedback a riguardo".

"Adesso ci riposiamo un paio di giorni e poi andiamo a Jerez e sarà importante fare un buon lavoro anche lì e vedere cosa ci metterà a disposizione la Yamaha da provare" ha concluso.

Informazioni aggiuntive di Lewis Duncan