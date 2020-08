Morbidelli: “Oggi avevo il ritmo migliore, ma bisogna lavorare”

Il venerdì di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca si chiude nel segno delle Yamaha del team Petronas, che firmano una doppietta nella seconda sessione con Fabio Quartararo al comando davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli. L’italiano in particolare ha mostrato un ottimo passo in ottica gara, candidandosi come uno dei pretendenti alle prime posizioni.

Siamo però solamente alla fine del primo giorno del fine settimana di gara ed è ancora molto difficile fare dei pronostici. Morbidelli non si sbilancia, anzi, sostiene di avere ancora del lavoro da fare per poter essere costantemente tra i primi: “È stato un buon venerdì per me, abbiamo iniziato subito bene e abbiamo lavorato esattamente o forse anche meglio di quanto non abbiamo chiuso a Jerez. Mi sento bene con la moto, ma penso che dobbiamo lavorare un po’ di più sulle gomme perché credo sia un punto debole per tutti. Quindi dobbiamo lavorare su quest’area, ma fino ad ora è andato tutto bene”.

“Oggi il mio ritmo forse era il migliore, ma abbiamo bisogno di lavorare per migliorare, perché qui se vuoi stare nelle prime posizioni devi migliorare giorno per giorno. Proveremo a farlo domani e già sappiamo su cosa lavorare. In particolare devo provare la dura anteriore perché non l’ho provata e devo migliorare in frenata. C’è qualcosa da fare per domani”.

Alla luce delle prestazioni odierne, Morbidelli sembra pronto a lottare per le posizioni di testa con il suo compagno di squadra. L’italiano spera di rifarsi dopo il guasto di due settimane fa a Jerez, ma non vede la mancanza di affidabilità di Yamaha nel Gran Premio d’Andalusia come un freno al proprio lavoro: “Non temo un deja-vu, non penso troppo a quello che non posso controllare. Non sono preoccupato di avere problemi tecnici, sono concentrato sul migliorare il setting, le prestazioni delle gomme”.

“Il grip oggi era scarso – prosegue il pilota del team Petronas – ma credo sia così per tutti. A Jerez abbiamo corso su un asfalto nuovo, mentre qui a Brno penso che non corra nessuno da molto tempo. Tuttavia guidavo abbastanza bene, anche grazie all’allenamento al Ranch, che è buono per tutto. È una delle cose più divertenti del mondo”.

Le prestazioni odierne lasciano pensare che Morbidelli possa essere uno dei candidati a ‘detronizzare’ Fabio Quartararo, eppure l’italiano mantiene un profilo basso: “Domenica farò del mio meglio per lottare per la vittoria. Penso che a Jerez avremmo potuto lottare per il podio se fossi partito da una posizione migliore. Per provare a vincere domenica bisogna migliorare in prova, dobbiamo migliorare la velocità nel time attack, la precisione nella guida, il setting. Ma siamo concentrati un po’ di più sulla velocità pura, dato che abbiamo già il passo, ci concentriamo sulla velocità. Sarà difficile come sempre e spero di non avere troppe moto davanti a me domenica”.

Dovrà inoltre fare ancora a meno dell’holeshot, ma ci sono novità in arrivo: “Devo ringraziare Yamaha perché qui li ho visti arrivare con delle misure per mettere qualcosa di nuovo sulla moto. Ora posso fare delle buone partenze con la moto attuale, ovviamente l’holeshot dà un minimo di vantaggio in partenza, ma al momento provo a fare il massimo con quello che ho. Non posso dire quando arriverà, perché voglio rispettare i tempi di Yamaha, quindi non posso dirlo. Ma posso dire che stanno facendo un passo in avanti e sono grato di questo”.

