Morbidelli: "Mi sono infortunato al ginocchio cadendo al ranch"

Dalla paura del mattino alla felicità del pomeriggio. Per Franco Morbidelli il sabato di Le Mans è stata una altalena di emozioni.

Il pilota della Yamaha del team Petronas è stato protagonista di una strana caduta in corsia box durante le FP3. Quando è entrato in pit lane Morbidelli è sceso al volo dalla sella per effettuare un cambio moto, ma non appena ha poggiato a terra la gamba sinistra è improvvisamente crollato sulla seconda M1.

Franco è stato subito soccorso dagli uomini del suo team che l’hanno portato dentro il box, ma fortunatamente è riuscito a prendere parte alle qualifiche firmando un ottimo quarto tempo che gli consentirà di aprire la seconda fila.

Subito dopo la sessione Morbidelli ha spiegato alla stampa cosa sia successo al suo ginocchio in quei frangenti.

“La scorsa settimana, quando mi allenavo al ranch, sono caduto e le conseguenze si sono viste oggi. Questa mattina, quando mi sono appoggiato sulla gamba sinistra, il ginocchio mi ha abbandonato e sono caduto sulla moto invece di salire in sella, ma stiamo già lavorando con la Clinica Mobile per intensificare il lavoro. Pomeriggio mi sono sentito molto bene e non ho avvertito dolore”.

Il pilota della Yamaha ha poi concentrato la sua attenzione su quanto fatto oggi dimostrandosi molto soddisfatto del lavoro svolto dal team.

“Sono felice di questo risultato. Oggi sul bagnato mi sono trovato meglio grazie anche alle giuste modifiche che abbiamo apportato. Questa mattina, poi, con molta acqua, mi sono sentito a mio agio. Alla fine del turno non abbiamo cambiato pneumatici ed abbiamo fatto più fatica, ma il set di gomme non era quello giusto per quelle condizioni”.

Vista la conformazione del tracciato di Le Mans, dove le velocità di punta non sono un fattore discriminante, Morbidelli potrà sperare di ottenere un risultato di rilievo?

“Spero di poter lottare per il podio viste le caratteristiche della pista e viste le condizioni mie e della moto”.

Franco ha poi fatto un paragone con quanto visto la passata stagione. Il pilota del team Petronas si è detto consapevole di essere cresciuto ed ha affermato di puntare a colmare alcune lacune viste nel 2020.

“Spero di essere migliorato rispetto allo scorso anno. Mi sento un pilota più maturo, cerco di crescere negli aspetti dove sono un po' carente, come la frenata dove nel 2020 non ero molto forte. Quest’anno abbiamo lavorato su questo aspetto per riuscire a dare il massimo di noi stessi e tirare fuori il massimo dalla moto”.

Morbidelli, infine, ha parlato delle sue aspettative per la domenica. Le sensazioni ricevute oggi dalla M1 sono positive, ma ci sono molti dubbi che saranno chiariti soltanto in gara.

“Domani sarà una gara dura a prescindere dalle condizioni. Tutti hanno molti punti interrogativi sulle gomme e sul feeling con la moto. Non c’è nulla di chiaro, ma noi abbiamo avuto un buon passo e spero possa essere un buon giorno”.

“Non vorrei una gara flag to flag, sia per quello che è accaduto questa mattina sia per il fatto che in condizioni di pista umida non siamo veloci”.

