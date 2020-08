Morbidelli: "La penalità a Zarco? Per me è un capitolo chiuso"

A soli cinque giorni di distanza dal tremendo incidente che ha caratterizzato lo scorso GP d’Austria, Franco Morbidelli è tornato sul tracciato del Red Bull Ring per disputare le prime due sessioni di prove libere ottenendo al mattino il settimo riferimento per poi migliorarsi di una posizione al pomeriggio.

Ovviamente per il pilota della Yamaha del team Petronas è ancora caldo il ricordo di quanto accaduto domenica scorsa e Franco non ha fatto mistero di voler capire che sensazioni proverà quando affronterà curva 3 con altri piloti al suo fianco.

“Ho provato a superare l’impatto emotivo dell’incidente della scorsa settimana. Credo che sarà differente quando avrò altre moto accanto a me perché in quel momento i ricordi riaffioreranno. Non so come reagirò, ma cercherò di fare qualche giro nel traffico per capire come mi sentirò quando passerò in quel punto del tracciato”.

Morbidelli aveva il timore di non riuscire a guidare la sua Yamaha al massimo della condizione dopo la brutta caduta della passata domenica, ma i primi giri nelle libere hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a Franco.

“E’ stata una giornata positiva. In primo luogo ho lavorato per capire come mi sentissi sulla moto e mi sono trovato davvero a mio agio, non ho incontrato difficoltà. Successivamente ho lavorato per trovare la velocità sia con le gomme nuove al mattino che con le medie e le soft al pomeriggio e sono stato molto rapido anche se non sono riuscito ad ottenere il miglior tempo”.

A tenere banco in questa giornata è stata la sanzione inflitta dai commissari a Johann Zarco. Il francese, responsabile della tremenda carambola, sarà costretto a scattare dalla pit lane questa domenica ed a molti la punizione è sembrata piuttosto blanda.

Morbidelli è intervenuto cercando di gettare acqua sul fuoco ed ha parlato di un capitolo ormai chiuso.

“Per quel che riguarda la sanzione inflitta a Zarco rispetto la decisione dei commissari. Ho detto la mia per quel che riguarda l’incidente, ma non ho voce in capitolo per quel che riguarda la penalità”.

“Non mi interessa onestamente la sanzione che gli è stata inflitta. L’incidente c’è già stato. Dal momento in cui ho espresso la mia opinione ho voltato pagina. Il compito dei commissari è quello di analizzare quanto accaduto e decidere se punire o meno un pilota”.

“Non sono in cerca di vendetta nei confronti di Johan. Siamo amici e corriamo insieme da quando eravamo piccoli. Ho soltanto espresso il mio punto di vista dopo un incidente molto violento che sarebbe potuto costare caro”.

Nel voltare pagina, Franco ha poi voluto evidenziare quelle che potrebbero essere le maggiori difficoltà che i piloti della Yamaha incontreranno in questo secondo appuntamento austriaco. La pista del Red Bull Ring non è certamente amica delle M1 ed i problemi ai freni riscontrati da Quartararo potrebbero non far dormire sonni tranquilli ai tecnici della Casa giapponese.

“Sappiamo che questa pista non è favorevole a Yamaha ma stiamo cercando di lavorare duramente. Questo weekend sarà ancora più difficile di quello passato perché i distacchi saranno ancora più ridotti”.

“I freni sono un problema qui perché si raggiungono temperature elevate, soprattutto quando si corre in gruppo. Oggi non ho avuto alcuna difficoltà specifica, ma stiamo provando ad effettuare qualche cambiamento per tenere sotto controllo le temperature”.

Morbidelli, infine, è intervenuto sul problema dei motori Yamaha. Franco è già stato vittima di una rottura a Jerez che l’ha privato di un probabile podio, ma dopo aver parlato con i responsabili tecnici si è detto certo di non temere più alcun guasto.

“Mi è stato assicurato che il problema che è capitato a Jerez non si verificherà daccapo. Non ho alcun timore e non ho chiesto alcun intervento specifico sul motore”.

