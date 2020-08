Morbidelli: "Ho sbagliato a chiamare Zarco mezzo assassino"

Il pilota della Yamaha Petronas si è visto tagliare la strada da quello della Ducati Avintia mentre iniziavano la frenata per la curva 3 e il contatto ha mandato entrambi nella ghiaia a velocità spaventosa.

La moto di Zarco è poi rimbalzata in pista, passando sopra alla testa di Maverick Vinales alla curva 3, mentre quella di Morbidelli ha evitato di un soffio sia lo spagnolo che Valentino Rossi mentre scivolava in pista.

Morbidelli se l'è cavata solo con graffi e contusioni, mentre Zarco si è fratturato lo scafoide ed è stato operato mercoledì, quindi domani dovrà stare a guardare, in attesa di farsi visitare e capire se potrà essere dichiarato fit.

Entrambi hanno partecipato ad un'udienza con i commissari sportivi della FIM per discutere dell'incidente, ma il verdetto è ancora incerto, anche se Morbidelli ritiene che il francese non rimarrà impunito.

"Dobbiamo vedere" ha detto Morbidelli quando gli è stato chiesto come avrebbe reagito di fronte ad una mancata sanzione. "Non credo che non lo penalizzeranno".

Morbidelli infatti è convinto che le immagini dell'incidente parlino da sole (durante l'incontro gli è stata mostrata una nuova angolazione) e crede che l'intento di Zarco fosse proprio quello di andare a coprire la sua linea.

"E' chiaro che Johann ha preso una linea strana, una linea che nessuno ha mai preso nemmeno una volta nel fine settimana" ha aggiunto.

"Era super stretto alla curva 3 solo per cercare di tagliare e sorpassarmi. Quando penso che l'obiettivo fosse quello di fare meno strada per passare, pensando poi alla frenata in un secondo momento".

"Il problema è che in questo modo non mi ha sorpassato completamente ed ha continuato ad allargarsi dopo la curva, quindi non siamo riusciti ad evitare la collisione".

"Io non ho potuto evitarla perché non potevo andare oltre sulla destra, perché non c'era spazio e sarei finito sull'erba".

L'Avintia Racing ha dichiarato nel suo comunicato stampa di domenica scorsa che Zarco aveva frenato più tardi rispetto al suo punto di staccata abituale. Cosa che secondo lui dimostra la sua innocenza, anche se Morbidelli non è d'accordo.

"Quando ci siamo scontrati, stavamo già frenando da un po' di tempo. Quando ho toccato Johann, probabilmente erano già 50 metri che stavo frenando".

"Il problema è che Johann ha cambiato la sua linea in maniera estremamente innaturale, non lasciandomi spazio durante la frenata".

"Presentare il fatto che ha frenato due metri dopo rispetto a dove frenava di solito non significa nulla, perché la linea era sbagliata, l'approccio alla curva era sbagliato, la manovra di sorpasso era sbagliata e l'uscita era sbagliata".

A caldo, Morbidelli aveva definito Zarco un "mezzo assassino", ma oggi ha approfittato dell'occasione per scusarsi, ammettendo di aver usato delle parole troppo forti.

"Mi spiace per il modo in cui ho chiamato Johann dopo la gara. Era un'affermazione troppo forte" ha detto.

"Resta il fatto che Johann ha commesso un errore. Resta il fatto che l'errore di Johann, o la sua azione, avrebbe potuto finire molto peggio di come è finita".

"Ma è comunque un errore. Non conosco i suoi sentimenti, non sono nella sua testa e non posso giudicare quello che gli passa per la testa. Posso solo giudicare le sue azioni".

