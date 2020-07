Morbidelli: "Non devo sbagliare in qualifica"

E’ stato un venerdì di libere certamente positivo quello affrontato da Franco Morbidelli. Sul tracciato di Jerez il pilota del team Petronas ha chiuso la prima sessione con il quarto tempo in 1’37’’416, mentre nella seconda è stato il miglior portacolori Yamaha riproponendosi sempre con il quarto crono in 1’38’’010.

Rispetto allo scorso weekend le cose sembrano essere iniziate subito con il piedi giusto per Morbidelli e ad ammetterlo è stato lo stesso Franco soddisfatto del lavoro svolto sino ad ora.

“E’ stata una giornata positiva. Siamo riusciti a migliorare immediatamente il feeling con la moto rispetto alla scorsa settimana, e questo è un fattore positivo. Abbiamo lavorato duramente e sono emersi altri piccoli problemi ma speriamo di risolverli domani mattina. La cosa più importante sarà quella di riuscire a trovare un giro perfetto in qualifica”.

Quali sono i piccoli problemi di cui parla Morbidelli?

“Al momento soffro in frenata e devo migliorare questo aspetto anche considerando come gli altri piloti Yamaha siano superiori da questo punto di vista”.

Nel corso della scorsa gara Morbidelli ha condotto una corsa dai due volti. Nella fase iniziale è sembrato piuttosto opaco, mentre quando è stato superato da uno scatenato Marquez si è come acceso tornando a girare su un ritmo decisamente più competitivo.

Morbidelli ha però voluto smentire l’ipotesi di uno scatto mentale una volta subito il sorpasso di Marquez ed ha spiegato come le difficoltà incontrate nella prima fase siano emerse a seguito di problemi con la pressione della gomma anteriore.

“Ho sentito dire che quando Marc mi ha passato ho avuto una sorta di click e mi sono risvegliato. In realtà ero bloccato dietro le Ducati. Quando Marquez mi ha superato ha avuto subito la meglio su Bagnaia costringendolo ad un piccolo errore ed io ne ho approfittato immediatamente. Fortunatamente la pressione della gomma anteriore si è abbassata leggermente dopo il sorpasso e sono stato in grado di tornare con il gruppo di piloti in lotta per il podio”.

La prima sessione di libere ha visto un Valentino Rossi in grande spolvero chiudere il turno con il secondo tempo alle spalle di Vinales. Un risultato che ha stupito tutti, specie considerando le difficoltà incontrate dal “Dottore” lo scorso weekend, ma non Morbidelli.

Il pilota del team Petronas ha poi spiegato quale sarà la strategia che adotterà a partire da domani.

“Sarà importante fare una buona gara, ma per fare questo dovrò essere perfetto in qualifica ed alla partenza. Avere poche moto davanti a me sarà fondamentale”.

