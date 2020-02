Morbidelli: "Devo provare a fare bene in gara come nei test"

La scelta della Yamaha di non affidargli una M1 identica a quelle dei piloti factory sembrava poter abbattere Franco Morbidelli e le sue motivazioni. Il pilota italiano però ha mostrato una grande reazione d'orgoglio, confermandosi costantemente uno dei piloti più veloci della MotoGP per tutto il pre-campionato.

La ciliegina sulla torta l'ha sfoderata in occasione dell'ultima giornata dei test in Qatar, nella quale ha firmato il secondo tempo assoluto, risultando l'unico capace di infrangere il muro dell'1'54" oltre a Maverick Vinales.

Segno che quindi anche la sua M1 in Spec A con i colori Petronas ha tutte le carte in regola per fare bene, come del resto gli aveva assicurato la Casa di Iwata. Inoltre sembra davvero aver trovato un grande feeling con la sua moto.

"Ho trovato immediatamente un buon feeling a Sepang, poi siamo migliorati giorno dopo giorno sia in Malesia che in Qatar. E' stata una pre-stagione davvero buona per me" ha detto Morbidelli alla concluosione della terza ed ultima giornata.

Ora l'obiettivo è confermarsi su questo livello anche quando la settimana prossima a Losail si comincerà a fare sul serio, perché alla fine sono le gare quello che conta per davvero.

"Sicuramente è quello che proverò a fare. I test sono utili per trovare un buon feeling con la moto ed avere le sensazioni giuste in sella, ma la cosa più importante sono le gare, quindi dobbiamo provare a fare bene come in questi due test anche in gara".