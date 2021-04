Morbidelli: "Contento delle contromisure della Yamaha"

Le delusioni del Qatar ormai sono alle spalle per Franco Morbidelli. Il Mondiale MotoGP 2021 non è iniziato come avrebbe sperato il vice-campione del mondo, ma le due settimane di pausa prima del GP del Portogallo lo hanno aiutato a ricaricarsi. Inoltre, si torna a Portimao, dove lo scorso novembre ha chiuso la stagione 2020 sul gradino più basso del podio.

Dopo il GP di Doha, concluso al 12esimo posto, il portacolori della Yamaha Petronas aveva spiegato di voler ripartire da zero in Algarve ed oggi ha confermato la cosa alla vigilia del weekend.

"Ripartiamo da un foglio bianco, senza farci scoraggiare da quanto accaduto a Losail. Qui avremo alcuni piccoli cambiamenti sulla moto, anche se la base è più o meno la stessa di due settimane fa", ha detto Franco.

Le difficoltà vissute in Qatar non hanno fatto venire meno le sue motivazioni, così come il fatto di non disporre di una M1 identica a quella degli altri tre piloti della Casa di Iwata.

"Di sicuro la mia motivazione rimane la stessa, perché non dipende dai risultati dei miei rivali, ma dai miei. Sono consapevole di quale sia la mia posizione in Yamaha e la accetto, anche perché non ho alternative. Cercare di guadagnarmi condizioni migliori è già una motivazione, ma senza dover necessariamente battere gli altri piloti del mio stesso marchio".

I problemi tecnici accusati in Qatar pare siano stati dovuti ad un errore umano, ma in ogni caso la Yamaha ha preferito spedire le parti incriminate in Giappone. Morbidelli infatti si è detto soddisfatto della reazione.

"Ho avuto tutte le risposte che desideravo da parte della Yamaha, sia dopo che il Qatar che una volta arrivato qui a Portimao. Sono contento delle contromisure che ha preso la squadra, penso che siano sensate. Non vi posso dire di più, nel rispetto sia del mio contratto che degli altri piloti".

Ora aspetta solo di tornare in sella, anche se preferisce non parlare di speranze, quanto di fiducia riguardo alla possibilità di tornare a battagliare la vertice.

"Questo weekend lo affronto sapendo che l'anno scorso siamo stati davvero forti in Portogallo. Non voglio parlare di speranza, perché mi sembra che abbia un senso di disperazione. Preferisco dire che voglio essere fiducioso dopo quanto fatto nel 2020. In Qatar le cose non sono andate come avrei sperato, ma mi sono preparato al meglio per questo fine settimana e l'obiettivo è lottare con i migliori", ha concluso.

