Morbidelli chiarisce il suo interesse (limitato) per la SBK: "Ho ancora molto da dare in MotoGP"

Franco Morbidelli ha fatto una visita molto notata nel paddock del Mondiale SBK lo scorso fine settimana a Misano, dove è stato "paparazzato" con il management Ducati. Vista la sua situazione attuale e la grande incertezza che pesa sul suo futuro in MotoGP, era evidente che ciò avrebbe fatto nascere molte speculazioni.

Non senza malizia, il pilota italiano ha spiegato al suo arrivo a Brno, giovedì, che cosa fosse andato a fare nel paddock delle derivate di serie… "Sono andato a promuovere il weekend della World Ducati Week. Era il mio compito principale quel giorno a Misano", ha quindi affermato. "Poi sono andato al mare!Le gare le ho guardate dalla spiaggia".

È del tutto evidente che Franco Morbidelli sa bene di dover valutare le sue opzioni al di fuori del campionato MotoGP, poiché i posti lì sono diventati rarissimi e lui fa parte, insieme a Jack Miller, Alex Rins, Maverick Vinales o ancora Brad Binder, dei piloti per i quali la minaccia è reale. Insiste tuttavia sul fatto che resta profondamente legato ai Gran Premi.

"Il paddock che mi attrae in questo momento, quello al quale sento di appartenere, è questo. Ho la sensazione di avere ancora molto da dare alla missione che ho qui, in MotoGP", ha ripetuto giovedì, insolitamente loquace.

"I risultati non arrivano, probabilmente per ragioni che non siamo ancora riusciti a capire, ma sono molto fiducioso sul fatto che quando riusciremo a capire perché non sono performante e non ho il feeling che voglio sulla moto, riusciremo ad essere altrettanto performanti quanto sono sicuro di poter essere, cioè provare a vincere delle gare, salire sul podio ed essere nella top 5 di questo campionato".

Pur sforzandosi di non denigrare le derivate di serie, Morbidelli, 31 anni, sottolinea di non voler per il momento impegnarsi in "un campionato con meno gare ed un ritmo meno intenso della MotoGP".

"Non è che la Superbike non mi piaccia o che la disprezzi. Al contrario: vengo da lì, nel 2013 ho vinto il campionato Superstock. Ma sento di poter ancora gestire il ritmo della MotoGP, la velocità della MotoGP e tutto ciò che ruota attorno alla MotoGP. Per il momento, non mi sento ancora… affogato!".

Franco Morbidelli parviendra-t-il à rester en MotoGP ? Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Realista nonostante tutto, Morbidelli non esclude del tutto l'opzione SBK se mai il suo destino - che dipende dalla scelta della VR46 per la sua seconda moto - dovesse portarlo verso la porta d'uscita della MotoGP.

"È certo che, se non riesco a trovare un modo per tornare competitivo, allora sarò costretto a trovare una soluzione che mi permetta di essere competitivo. E se questa soluzione è un'altra squadra o la Superbike, dovrò certamente prenderla in considerazione, perché voglio restare ancora pilota a lungo", ha affermato l'italiano.

Sarebbe pronto a prendere in considerazione un ruolo di collaudatore? "Assolutamente no. Io amo correre, lottare, lavorare con la squadra. Sono un combattente, ho vinto molte battaglie all'ultimo giro, ho combattuto molte battaglie, molte lotte, e sento di non averne ancora fatte abbastanza".

"Quindi sono molto fiducioso e resto concentrato sulla mia scelta numero uno, che è restare dove sono e fare il miglior lavoro per la squadra in cui sono. E poi vedremo cosa riserverà il futuro".

La Superbike? Fuori discussione per Marini

Curiosamente, uno dei concorrenti di Franco Morbidelli per la sella disponibile in VR46 non è altri che Luca Marini, suo collega della VR46 Riders Academy. Lui sa di essere in partenza dalla Honda, dove arriveranno Fabio Quartararo e David Alonso, e ha già visto la porta della Yamaha richiudersi dopo un primo contatto.

Il suo nome viene citato in Trackhouse e potenzialmente in VR46, dove la concorrenza è però agguerrita in particolare con la volontà di Nicolò Bulega di approdare in MotoGP. Marini si mostra molto meno loquace di Morbidelli su questa questione, ma conta di aver chiarito i suoi piani "entro la pausa"del campionato, che inizierà la sera del GP di Germania tra tre settimane.

Anche lui interrogato sulla SBK, Marini è netto nella sua risposta. "Per il momento, non rientra nei miei piani", taglia corto, affermando la sua intatta volontà di restare in MotoGP: "È quello che mi piace fare, e per il momento non mi vedo da nessun'altra parte".

Si sa che Luca Marini fa parte dei pochi piloti mobilitati per il test di lunedì, in sella alle 850cc in fase di sviluppo. Un'opportunità che Honda offre ai suoi due piloti ufficiali nonostante la loro prossima partenza. E può essere importante per coloro che, come lui o Raúl Fernández, non hanno ancora un contratto per il 2027: "Non credo, non cambierà nulla", conclude tuttavia l'italiano.