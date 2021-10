MotoGP | Savadori unfit: clavicola destra rotta nella FP3

Non c’è tregua per Lorenzo Savadori, che è costretto a chiudere in anticipo il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il pilota Aprilia, presente come wild card, è incappato in una caduta durante la terza sessione di prove libere a Misano rimediando la frattura della clavicola destra. Questo infortunio impedisce a Savadori di proseguire il weekend, ricevendo l’unfit dei medici.

È una stagione travagliata quella del pilota Aprilia, che aveva iniziato il 2021 come pilota titolare, salvo poi doversi fermare per un infortunio alla caviglia rimediato in Austria a seguito di un incidente. Da allora è iniziato il periodo difficile per Savadori, declassato poi nuovamente al ruolo di collaudatore. L’addio di Maverick Vinales alla Yamaha con effetto immediato ha portato la Casa di Noale ad ingaggiarlo per il 2022, portandolo in pista sin da subito.

L’arrivo dello spagnolo ha costretto Savadori a lasciare la RS-GP, tornando così a ricoprire il ruolo di tester, già ampiamente svolto con soddisfazione negli ultimi anni. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna rappresentava il primo ritorno alle gare dopo l’infortunio e lo stesso Savadori aveva espresso un grande entusiasmo, rivelando di aver sentito la mancanza delle corse.

Non ancora al 100% della forma fisica, il pilota romagnolo è rientrato a Misano come wild card per disputare il secondo weekend sulla pista di casa e ultimo della stagione in Italia. Tuttavia le cose non sono andate come avrebbe voluto e, mentre cercava il miglior tempo nelle FP3 di questa mattina, è stato tradito dalle condizioni insidiose della pista, scivolando e rimediando un nuovo infortunio che lo costringerà ad essere spettatore e non protagonista della gara.