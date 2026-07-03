Misano ospita la World Ducati Week del centenario e c'è grande attesa per la Race of Champions

Arriva uno dei fine settimana più speciali per la Ducati. Approfittando della settimana di pausa tra i gran premi d'Olanda e di Germania della MotoGP, subito prima dell'arrivo della pausa estiva della stagione 2026, e con il Mondiale Superbike fermo anch'esso fino al Round di Donington Park (sempre dal 10 al 12 luglio), la Casa di Borgo Panigale celebrerà la sua festa annuale con i suoi tifosi e i suoi numerosi campioni in diverse discipline.

Dal 3 al 5 luglio, al Misano World Circuit Marco Simoncelli si celebra la World Ducati Week, il tradizionale appuntamento che rappresenta "il più grande evento dedicato ai Ducatisti e agli appassionati di moto", secondo la definizione di Ducati. Ma quest'anno ci sarà un tema molto speciale: il centenario della fabbrica con sede a Bologna.

E infatti, nel mezzo dell'incontro di Ducati con i suoi tifosi, in pieno clima di festa, sarà questo sabato, 4 luglio, quando il marchio compirà esattamente 100 anni, da quando fu fondato inizialmente per fabbricare apparecchi radio, prima di fare il salto nel mondo delle due ruote.

Ancora una volta, una delle principali attrazioni dell'evento sarà la Race of Champions, la Gara dei Campioni in cui Ducati mette a confronto, in modo amichevole in sella alle sue Panigale, le sue numerose stelle dei vari campionati e categorie del panorama internazionale del motociclismo.

La prima cosa che devi sapere è che la 'Race of Champions' del 2026 sarà trasmessa in diretta. La gara principale dell'evento si terrà questa domenica, 5 luglio, a Misano a partire dalle 12:40. Il sito ufficiale del Mondiale MotoGP ha già confermato la sua diretta, ma sarà trasmessa anche su Sky Sport MotoGP in Italia e sul canale YouTube di Ducati.

Nuovo format della Race of Champions e un cast di stelle guidato da Marc Márquez

Una delle novità della Race of Champions 2026 è il suo formato innovativo. Quest'anno assomiglierà di più a un weekend di gara. Sabato ci saranno prove libere e qualifiche. Domenica sarà il turno di un Warm-Up seguito della gara principale.

Ma l'aspetto più interessante è la griglia di campioni che si affronterà nell'evento clou del weekend. Ancora una volta sarà guidata dai piloti della MotoGP, tra cui spicca Marc Marquez. Il campione del mondo in carica non riposerà e si sposterà a Misano. Lì affronterà il resto della truppa Ducati nella classe regina: il suo compagno Pecco Bagnaia (alla sua ultima edizione prima del salto in Aprilia), il collaudatore Michele Pirro e i piloti del Team VR46, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Non ci saranno quelli del Gresini Racing, Alex Marquez e Fermín Aldeguer, a riposo per infortunio.

Importanti saranno anche altri sette protagonisti del Mondiale Superbike, a cominciare dal leader della generale imbattuto, Nicolò Bulega, e proseguendo con due spagnoli, Iker Lecuona ed Alvaro Bautista, oltre a Yari Montella, Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra e Tarran Mackenzie. Completeranno la griglia Tommy Bridewell, del British Superbike, Cameron Beaubier, pluricampione del MotoAmerica, Hafizh Syahrin, dal campionato asiatico, Josh Waters, dall'Australian Superbike, e Lukas Tulovic, dall'IDM tedesca.