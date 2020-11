Mir: "Una giornata persa per un problema di elettronica"

Sei giorni dopo aver conquistato il titolo iridato in MotoGP a Valencia, Joan Mir ha ottenuto oggi il suo peggior risultato in qualifica in questa stagione con un ventesimo tempo che lo costringerà ad una complicata rimonta.

Il risultato odierno ha lasciato sbalorditi considerando come Mir sia riuscito sempre a stare nella top ten nelle prime due sessioni del venerdì. Lo spagnolo è entrato in crisi già da questa mattina ed i tecnici della Suzuki hanno trascorso la maggior parte della giornata nel cercare di individuare la radice del problema.

“È stata una giornata persa a causa di un problema che abbiamo avuto con l'elettronica e che ci ha portato ad andare in una direzione completamente sbagliata. Quando ci siamo resi conto del problema era troppo tardi, ma sono sicuro al 100% che lo risolveremo entro domani”.

La sua costanza è stata la chiave che gli ha consentito di conquistare il primo titolo in MotoGP, ed in gara Mir è sempre stato autore di grandi rimonte. Nessuna, però, è mai iniziata da così indietro.

“Non siamo messi male con il passo e spero di poter rimontare posizioni in classifica. Finire tra i primi cinque mi consentirebbe di concludere quest’anno con una buona prestazione, ma se riuscissi a fare la gara della vita potrei anche pensare di salire sul podio”.

“Nella sfortuna sono stato fortunato perché questo problema è capitato oggi a giochi già chiusi, ma sicuramente non è il modo migliore di affrontare il sabato. Ad ogni modo non sono agitato perché sono consapevole del potenziale della moto”.