Mir: "Suzuki ha lavorato più duramente di quanto mi aspettassi"

Il maiorchino, campione del mondo MotoGP nel 2020, non è riuscito a confermare il titolo nel 2021, ma con le responsabilità che sono state principalmente della moto più che del pilota, impotente in molte situazioni, soprattutto contro l'onnipotente Ducati.

Secondo Joan Mir, il costruttore della grande S ha preso nota di ciò che è successo nel 2021 e ha preso provvedimenti per evitare il ripetersi di questa sensazione di inferiorità.

Il marchio di Hamamatsu, inoltre, farebbe bene a fare il passo avanti che sia Mir che Alex Rins chiedono da mesi, visto che i loro contratti scadono il prossimo dicembre.

"So che Suzuki ha lavorato molto, più di quanto mi aspettassi. Bisogna considerare che con questa moto hanno vinto un titolo. L'anno scorso è migliorata, ma non così tanto come le altre. Questo non è buono per i giapponesi", ha detto lo spagnolo venerdì da Sepang, dove da domani sarà in sella alla nuova GSX-RR, un prototipo che è stato raffinato, ma è ancora una continuazione del progetto 2021.

"È passato un po' di tempo da quando Suzuki ha capito che il lavoro che è stato fatto l'anno scorso non era abbastanza per vincere il campionato del mondo", ha aggiunto il #36, poco dopo aver svelato la livrea della nuova moto, che incorpora il colore nero per evidenziare i numeri.

Lo spagnolo non ha remore ad affermare che le sensazioni che otterrà da questa pre-stagione potrebbero avere un'influenza decisiva sulla sua scelta tra rimanere con Suzuki o cercare una nuova esperienza, anche se le opzioni disponibili per lui non sono molte.

"Molti piloti hanno i contratti in scadenza nel 2022, e i test saranno molto importanti per me. Mi sento molto bene alla Suzuki, ma è anche vero che i cambiamenti in certi momenti possono essere positivi," ha detto Mir, che ha finito terzo nel Mondiale nella scorsa stagione, 70 punti dietro al campione Fabio Quartararo e senza vincere una gara.

Riguardo ai contendenti al titolo, la sua lista è lunga, e comprende anche Marc Márquez, anche se il maiorchino non mette il pilota della Honda in cima.

"Márquez è tra i candidati al titolo, lo è stato negli ultimi dieci anni e sicuramente sarà tra i favoriti. Non lo metterei in cima alla lista, ma ci sarà. Metterei Fabio in cima, se l'è guadagnato perché è il campione, ma ci saranno diversi che possono lottare per il titolo. La mia idea è di essere tra loro", ha continuato Mir, prima di aggiungere: "Per vincere un campionato del mondo, la somma di ciò che offre la moto offre e di ciò che il pilota riesce a dare deve essere il 100%. Ci sono momenti in cui la moto non è all'altezza e spetta al pilota fare il resto. E non tutti sono capaci di farlo".

