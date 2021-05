Mir: “Sono tranquillo. Vi aspettate che io vinca tutte le gare?”

Joan Mir si è dovuto accontentare della quinta posizione in una gara che ha definito complicata, ma in cui ha raccolto dei punti importanti per il campionato che sta difendendo, in cui attualmente è quarto in classifica a 17 punti dal leader Pecco Bagnaia.

“La gara è andata bene – spiega la domenica al termine del Gran Premio di Spagna – sono soddisfatto, non contento, abbiamo dato il cento per cento. A Jerez abbiamo problemi con le alte temperature, è difficile avvicinarsi al pilota davanti e ci rende complicato fermare la moto. Il ritmo è completamente diverso quando giri solo rispetto a quando hai un pilota davanti”.

“Ho potuto fare tempi buoni nelle prove guidando da solo, ma in gara a Jerez è così, non siamo gli unici a cui succede. Alle moto con meno motore condiziona un po’. Se avessi avuto un pilota più rapido davanti, il nostro ritmo sarebbe stato migliore. 00c8frustrante, ma non è la prima volta che ci succede su questa pista”.

Tuttavia, Mir assicura di sentirsi tranquillo e di non pensare in maniera ossessiva al campionato: “Non sono per niente preoccupato per il titolo, perché non sto guardando la classifica generale. Ora sto dando il cento per cento in ogni gara per prendere il massimo dei punti possibile ogni domenica. Stiamo vedendo piloti più forti di noi. Immaginavo un inizio di stagione così, anche più difficile. L’anno scorso ho vinto il mondiale e qui a Jerez sono stato anche più lento, ho faticato molto di più. In Qatar ho lottato per il podio, a Portimao ci siamo stati. Penso che sto facendo una buona stagione. Cosa ci si aspetta da noi, che le vinciamo tutte? Penso che siamo messi bene, l’obiettivo è dare il massimo ad ogni gara e in questa il massimo era il quinto posto. Ora andiamo a Le Mans, che è una pista in cui sicuramente avremo più problemi”.

A Mir è stata posta una domanda su quanto successo a Quartararo, che ha accusato problemi fisici quando era al comando, chiudendo solo in 13esima posizione: “Quello che è successo a Fabio è una cosa simile alla bandiera rossa quando sei primo. Credo sia frustrante, ma sono fattori esterni. In questo caso è un problema fisico. Io non ho questo problema con le braccia e non posso capire, ma ci sono circuiti difficili per i piloti per via delle accelerazioni e delle frenate e qui a Jerez tutto questo si complica. Mi dispiace per Fabio, non posso dire altro”.

Non poteva mancare una domanda su Marc Marquez, che sembra faticare nel suo rientro alle gare: “Io Marc Marquez lo considero sempre. La situazione che sta vivendo è complicata. Sicuramente pensava che fosse più facile riprendere dopo aver sbaragliato la concorrenza come ha fatto nel 2019, ma è difficile stare un anno fuori. Marc molte volte ci ha fatto domandare se fosse un extraterrestre o un essere umano e quando vedi che persone come lui soffrono, ti rendi conto che anche loro sono esseri umani”.

“Non si tratta di arrivare, dire ‘sono Marc Marquez’, questa è la MotoGP, rientro e faccio ciò che voglio. No, questa categoria è difficile, ogni anno il livello è sempre più alto, i piloti più preparati, le moto più equilibrate e anche se sei Marc Marquez la situazione è questa. Nessuno dubita del talento e delle capacità di Marc, ma le cose vanno così e sicuramente per lui non è facile. Ad ogni modo è in top 10 in tutte le gare, quindi complimenti a lui”.

