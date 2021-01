Mir: "Situazione difficile, Brivio era un riferimento"

La Suzuki ha confermato il 7 gennaio la notizia anticipata un giorno prima da Motorsport.com: Davide Brivio si è dimesso dal ruolo di team manager per accettare la sfida proposta dal gruppo Renault per approdare in Formula 1 nel team rinominato Alpine.

In due decenni in MotoGP è diventato uno dei team manager di maggior successo. Dopo una prima esperienza alla Yamaha, Brivio ha accettato di assumere il progetto Suzuki per il suo ritorno nella classe regina nel 2015.

Dopo aver tentato senza successo di firmare Valentino Rossi, la Suzuki ha puntato su una nuova filosofia, investendo sui giovani talenti. Un'idea che ha dato i suoi frutti nel 2020, con il titolo iridato conquistato da Joan Mir.

Dopo Maverick Vinales ed Alex Rins, Brivio ha messo gli occhi sullo spagnolo quando ha vinto il titolo della Moto3 nel 2017. Il #36 aveva un'opzione con Honda, ma Davide ha scommesso con forza sui di lui, riuscendo a convincerlo a firmare per la Casa di Hamamatsu.

Il project leader Shinichi Sahara ha confermato in un'intervista che la Suzuki non sostituirà Davide Brivio e distribuirà i suoi compiti tra gli attuali membri del team. Mir spera che questa assenza non influisca sulla squadra e confida nel lavoro di chi rimarrà.

"È una situazione molto difficile per il team", ha detto il campione del mondo a Sky Sport 24, "perché Davide era una punto di riferimento per la squadra. Ma io sono molto tranquillo, ho tanta fiducia, sono sicuro che riusciremo a fare un buon lavoro, abbiamo le persone in grado di farlo".

