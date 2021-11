Mir: "Ossessionato dal vincere il Mondiale in un altro modo"

Il Mondiale 2020 è stato colpito duramente dalla pandemia, che ha visto una riduzione del numero di gare disputate (14), con ben cinque doppiette disputate sulla stessa pista, rendendolo uno dei più atipici di sempre, insieme all'infortunio di Marc Márquez, l'uomo che aveva vinto sei dei sette campionati precedenti.

Nonostante questo, nessuno ha messo in dubbio la legittimità del titolo vinto da Joan Mir, che nella sua seconda stagione nella classe regina, a soli 23 anni e con una Suzuki che non vinceva da due decenni, è stato il pilota più costante ed efficace della stagione.

Al primo tentativo di confermarsi campione, Mir è stato ostacolato dalla chiara superiorità tecnica dei rivali della Suzuki, un handicap che il maiorchino ha rilevato fin dalle prime fasi della stagione.

In un'intervista esclusiva, Motorsport.com ha chiesto a Joan Mir quando ha capito che non sarebbe stato in grado di difendere il titolo vinto nel 2020.

"All'inizio della stagione ho già capito che sarebbe stato difficile. Ho visto che tutti gli altri erano migliorati molto e che c'erano aree in cui anche noi dovevamo migliorare. Mi sono reso conto che tutti aveva cose che noi non avevamo, che c'era una grossa differenza in accelerazione e che l'avremmo pagato", ha ammesso il pilota spagnolo.

Uno dei momenti più difficili per Mir è arrivato nel Gran Premio dell'Emilia Romagna, quando è caduto al secondo giro, mentre si trovava in 18° posizione. Il maiorchino ha dovuto seguire la gara dal box, vedendo cadere Pecco Bagnaia e il passaggio di consegna della corona iridata sulla testa di Fabio Quartararo.

"Non l'ho provato tutto in una volta, ma quel momento l'ho sentito in qualche modo come una sconfitta, perché quest'anno mi aspettavo qualcosa che non si è avverato", ha ricordato.

Durante la stagione, la mancanza di competitività della Suzuki ha portato il pilota a considerare i suoi prossimi passi: Mir ha un contratto in scadenza alla fine del 2022, ma attualmente non sta negoziando il rinnovo.

"In un certo senso sento di non aver fatto tutto con la Suzuki, non ho dato tutto quello che potevo dare. Sì, ho vinto. Ma so che posso vincere in un altro modo, sono ossessionato dal vincere in un altro modo. L'anno scorso ho vinto con la costanza, essendo intelligente, ma non perché ero il più veloce. Vorrei lottare per essere il più veloce con la Suzuki. E' questa la mia sfida", ha detto, prima di ammettere che è curioso anche di provare a correre con un altro marchio.

"Sì, forse sì, ma in un secondo momento", ha detto il campione 2020.

