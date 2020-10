Mir: "Nel prossimo GP non penserò a difendere la leadership"

Il pilota della Suzuki è in testa al campionato per la prima volta, con sei punti di vantaggio su Fabio Quartararo, dopo che ad Aragon lui si è piazzato quarto, mentre il francese ha chiuso 18esimo per un problema con la pressione della gomma anteriore.

Tra i primi quattro piloti del Mondiale, Mir è quello che ha conquistato il maggior numero di podi dal Gran Premio d'Austria (5 su 7), ma è l'unico a non aver ancora vinto.

Lo spagnolo ha ammesso di credere sempre di più al titolo, ma il suo obiettivo principale è ancora quello di conquistare la sua prima vittoria in MotoGP.

"E' vero che stiamo mostrando molta costanta" ha risposto Mir quando Motorsport.com gli ha chiesto se si vede come il più forte dei contendenti al titolo in questo momento. "Probabilmente la cosa più difficile in questo campionato è salire sempre sul podio, anche quando hai dei problemi. E' più facile quando la moto è perfetta, quando hai tutto a posto per vincere".

"Ogni gara conta di più per me, ma probabilmente non mi interessa tanto quanto gli altri piloti, che vogliono di più il titolo. Voglio il titolo come loro, ma quello che cerco è la vittoria. Quindi non ho intenzione di cambiare il mio approccio alle corse, continuerò così".

"Cercherò di ottenere la vittoria e se avrò abbastanza punti, comincerò a pensare al campionato".

Mir sembra in grado di difendere il vantaggio nelle prossime gare, ma pensa che sarebbe un grosso errore concentrarsi solo su quello.

"Penso di essere il pilota più costante in questo momento, quindi possiamo onestamente essere in grado di difendere il vantaggio che abbiamo" ha detto. "Ma la realtà è che non andrò alla prossima gara solo per difendere la leadership".

"Sarebbe un grosso errore. Ragionerò gara per gara, cercherò di vincere, di salire sul podio. Quando poi arriveremo alle ultime due gare, vedremo a che punto siamo e cominceremo a fare progetti".