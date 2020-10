Mir: "Gerarchie in Suzuki chiare". Rins: "No a giochi di squadra"

Suzuki si trova ad affrontare una situazione inaspettata, con 2 galli nel pollaio. Questo potrebbe essere il miglior modo per riassumere la situazione attuale, con Joan Mir che è da poco il nuovo leader del Mondiale di MotoGP, mentre Alex Rins è reduce da una grande vittoria al MotorLand di Aragon, grazie a cui è tornato a 36 punti dalla vetta.

I punti da assegnare dal GP di Teruel che si terrà ancora al MotorLand al termine del Mondiale sono 100 tondi, per cui Rins ha ancora tutte le possibilità di poter vincere il titolo, anche se la realtà vede Mir molto più vicino a quello che sarebbe un titolo clamoroso e inaspettato a inizio stagione.

Per questo motivo Mir ha iniziato a mettere le mani avanti. Non ha ancora vinto una gara in questa stagione - al contrario di Rins - ma in testa al Mondiale c'è proprio lui. L'obiettivo è proprio vincere il titolo, non certo fare di tutto per portare a casa la vittoria nella classe regina del Motomondiale.

Inoltre, l'altra questione spinosa che è sorta negli ultimi giorni, è legata alle gerarchie nel team Suzuki. Mir, attualmente, sente di meritare i galloni di primo pilota proprio per il suo posizionamento nel Mondiale e i 36 punti di vantaggio nei confronti di Rins.

"La gerarchia in un team va a favore di chi è davanti in campionato. Credo che ciò che dice Brivio sia corretto, abbiamo la stessa linea di pensiero. Pensiamo di vincere le gare e questa è un cosa importante, ma lo è anche salire su podio".

"Se vai come un pazzo alla ricerca della vittoria, potremmo perdere quanto di buono fatto sino a ora. Non siamo leader del Mondiale per caso, abbiamo più podi di chiunque altro. In questo momento è ciò che avrei come priorità in un ultimo giro per vincere una gara. Penserei al campionato. Ma dentro di me, nel profondo, devo sapere che stiamo lottando per il Mondiale".

Per il momento, però, il maiorchino non vuole pensare agli ordini di squadra in Suzuki. Mancano ancora troppe gare e il suo compagno di squadra Alex Rins non è ancora tagliato fuori matematicamente dalla lotta per il titolo iridato.

"Finché Rins avrà l'opportunità di vincere il Mondiale non capirei se vi fossero ordini di scuderia. Sta facendo ottime gare e non sarebbe logico. Quando non avrà più la possibilità di vincere il titolo, allora la situazione sarà diversa".

Rins contro i giochi di squadra

Le gerarchie in Suzuki possono anche essere definite, ma Alex Rins non ha alcuna intenzione di sentir parlare di ordini di scuderia. Lo ha affermato questo pomeriggio, ricordando come, al di là dell'essere compagni di squadra, il suo rapporto con Mir sia praticamente nullo.

"Il nostro rapporto è lo stesso di prima. Ci rispettiamo dentro e fuori la pista, la verità è che non andiamo d'accordo. ognuno fa il suo. Davanti alle telecamere si vede che siamo più uniti sul podio, ci confratuliamo e così via. Dietro la telecamera siamo uguali. Non cambiamo di certo".

"Parlare di gerarchie con ancora 100 punti da assegnare credo sia prematuro. Nessuno in Suzuki mi ha chiesto di far passare Joan. La vedrei come una cosa errata in queta fase del campionato. Sono a 36 punti dalla vetta e tutto è ancora possibile. Se finisco le mie possibilità, allora sarò il primo a voler aiutare Suzuki. Sono qui dal 2017 per avere una moto forte. Se non ce la faccio io, è meglio che sia il mio compagno di squadra a farcela. Ma alla fine si vedrà. Le gare rimaste sono poche, ma ci sono ancora tanti punti in palio. Sarà una lotta serrata sino alla fine", ha concluso il pilota nativo di Barcellona.