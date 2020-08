Mir arrabbiato con Dovi: "Mi ha infastidito nel giro buono!"

Il secondo posto ottenuto una settimana fa al Red Bull Ring ha dato a Joan Mir la fiducia che gli serviva per fare un passo avanti e continuare nella sua crescita.

Anche oggi il talento della Suzuki è stato tra i protagonisti delle qualifiche del Gran Premio di Stiria, ma il suo risultato - a suo dire - è stato condizionato da una manovra di Andrea Dovizioso, il quale lo avrebbe ostacolato proprio nel giro buono.

"Avrei potuto essere più veloce, ma Dovizioso mi ha infastidito nel mio giro e non sono riuscito a completarlo come avrei voluto. Non so se sarà sanzionato, ma mi ha dato fastidio".

"La chiave sarà quella di essere costanti per tutta la gara. In molti potranno girare sull'1'24" basso, ma pochi sull'1'23" alto. Questo farà selezione e per rimanere nelle posizioni di vertice sarà necessario mantenere quel ritmo".

Nei giorni scorsi, Dovizioso ha indicato nella percorrenza e uscita di curva i punti forti delle Suzuki. Oggi è arrivato il commento di Mir a tal proposito.

"Nel secondo settore dobbiamo migliorare un po' il grip. E' butto, perché quando arrivo dietro a Dovi penso che lui acceleri molto bene. Ha molta esperienza e sa guardare gli altri. Il nostro grip in uscita di curva è molto buono, ma quando vedo Andrea, anche lui è molto veloce".

"Sinceramente tutti abbiamo massimizzato il potenziale della moto su questa pista, ma non penso che si possa migliorare ancora dopo tanti giorni. Le KTM hanno fatto passi avanti, hanno tante moto in pista. Il fatto che entrambe le Suzuki stiano andando forte è un passo avanti per le informazioni e il lavoro del team".

Mir, come detto, ha acquistato consapevolezza grazie al bel podio della settimana scorsa. Ma il risultato non gli basta. Sa bene che, per il ritmo che ha mostrato di avere nelle libere, potrà essere tra i piloti che si giocheranno la vittoria domani.

"Non sono guidato dai sentimenti, quanto dai risultati. Ora sono migliore rispetto alla settimana passata. Voglio lottare per il podio. Questa volta credo di avere, se non il migliore, il secondo miglior ritmo e questo mi permetterà di guidare senza essere sempre al limite. Non mi vedo andare in fuga perché molti piloti sono veloci, ma sicuramente mi vedo lottare sino alla fine per la vittoria".

