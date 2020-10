Mir: "Abbiamo la velocità per lottare per il titolo"

Joan Mir non ha ancora conquistato la sua prima vittoria in MotoGP, ma si è confermato ancora una volta il più costante del lotto, salendo sul podio per la sesta volta in questa stagione a Motorland Aragon. In un Mondiale come quello del 2020, questa costanza vale oro e ora gli permette di condurre la classifica con 14 punti di vantaggio, quando in palio ne sono rimasti solo 75.

Il pilota della Suzuki si è piazzato terzo dopo aver preso il via dal 12esimo posto in griglia, un risultato che avrebbe considerato molto buono prima del via della corsa.

"Siamo partiti un po' indietro sulla griglia, ma non è solo questo" ha detto Mir. "All'inizio ho usato un bel po' le gomme per fare i sorpassi. Poi la velocità era la stessa di quelli davanti, ma non riuscivo a prenderli e non ho potuto fare la differenza negli ultimi giri. Sono contento, perché prima di partire avrei firmato per un podio. Sapevo di avere un buon ritmo, ma partendo 12esimo possono succedere tante cose".

Lo spagnolo ora ha 14 punti di margine su Fabio Quartararo e 19 su Maverick Vinales, i suoi diretti inseguitori. Con la vittoria odierna, al quarto posto è salito invece Franco Morbidelli, che però è già a -25.

"14 punti non sono niente di spettacolare. E' una buona distanza, ma finché non si superano i 25 punti è come non avere niente. Cerco di essere sempre più forte dei miei avversari, non perché ci giochiamo il campionato, ma per pura competizione" ha detto.

Il Mondiale entrerà nella sua tripletta finale tra due settimane, con due gare consecutive a Valencia, e poi si concluderà a Portimao. E Mir sembra fiducioso di poter mantenere la leadership.

"Alla fine, a fare la differenza sarà chi lascerà Valencia messo meglio. Se posso essere veloce e costante come sono stato qui, l'obiettivo è quello di lasciare Valencia con del margine. Abbiamo la velocità per lottare per il campionato nelle restanti gare. Penso che abbiamo buone possibilità" ha detto.