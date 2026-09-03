Miller: "Voglio diventare il miglior pilota possibile di SBK, non sognare un ritorno in MotoGP"

Prima del GP d'Aragon, Pramac e Yamaha hanno annunciato la partenza di Jack Miller a fine anno, poi confermato la sua sostituzione con Izan Guevara. Non era detto direttamente nell'annuncio, ma queste decisioni porteranno anche alla fine del percorso di Miller in MotoGP, dopo 12 stagioni.

"Sono triste, è inevitabilmente agrodolce", ha ammesso Miller al microfono di Canal+, mostrando tuttavia il suo orgoglio per ciò che è riuscito a fare, con in particolare quattro successi nella classe regina: "Sono molto grato per la carriera che ho avuto. 12 anni fa, se mi avessero detto che questa sarebbe stata la mia carriera, avrei firmato".

"La cosa di cui sono molto orgoglioso è che ho corso per quasi tutti i costruttori della griglia e quasi tutte le squadre, e non c'è un solo garage in questo paddock in cui non possa entrare", ha sottolineato, dopo aver guidato Honda, Ducati, KTM e Yamaha, con LCR, Marc VDS, Pramac e due squadre ufficiali, Ducati e KTM.

"Ho un buon rapporto con tutti quelli per cui ho corso. A volte le emozioni possono prendere il sopravvento, ma non ho mai detto o fatto qualcosa di cui poi mi sia pentito".

Questa partenza dalla MotoGP non sarà assolutamente sinonimo di fine carriera, e gli annunci degli ultimi giorni non hanno fatto che confermare ciò che Miller aveva visto profilarsi negli ultimi mesi, il che gli ha permesso di muoversi in anticipo.

"Sono solo alcuni post su Instagram, ma lo sapevamo già", ha confidato ai media presenti al GP d'Aragon, tra cui Motorsport.com. "È così, sappiamo come vanno a volte le cose. Continuerò a dare tutto, a fare del mio meglio fino alla fine dell'anno, e le trattative continuano per il mio futuro".

"Ho sempre detto che volevo continuare a correre, c'è ancora competitività in me, e sento che sto ancora migliorando. Vedremo quale sarà la decisione e dove sarò".

Jack Miller va quitter le MotoGP en fin de saison. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Da diverse settimane si sa che Jack Miller è diretto verso il Mondiale SBK, cosa che ha confermato: "Andrò in Superbike, è certo. Voglio correre, amo le corse. Sento ancora che sto migliorando come sportivo".

Miller potrebbe mantenere dei legami con Yamaha unendosi alla squadra del costruttore di Iwata tra le derivate di serie, ma per il momento non è stato fatto nulla: "Spero che accada rapidamente, ma allo stesso tempo non affretto nulla, non ho molta fretta. I posti qui sono tutti occupati, quindi guardo alla Superbike per avere qualcosa di buono lì, per essere competitivo e costruire qualcosa".

In quest'ottica, Jack Miller non prevede realmente di mantenere un ruolo di collaudatore in MotoGP. Questa idea non è "necessariamente esclusa", ma tra la fine annunciata delle wild card e la volontà di dare nuovo slancio alla sua carriera, non desidera alimentare il sogno di un ipotetico ritorno.

"Come ho sempre detto, se vado lì, è per diventare il miglior pilota di Superbike possibile, non per sognare di tornare un giorno a essere un pilota MotoGP. Ho 31 anni, ne avrò 32 l'anno prossimo, sono realista e ho fatto più di 250 gare. Farne tre o quattro in più non cambierà la mia vita".

"Come ho detto, penso che l'obiettivo principale sia andare lì concentrandomi per diventare il miglior pilota di Superbike possibile, costruire una carriera, vivere un secondo capitolo lì".