Miller: “Tutti parlano di Pecco, ma nel 2022 ci sarò anche io”

Solo 104 millesimi hanno separato Jack Miller dalla pole position a Portimao. L’australiano ha visto sfumare il sogno di partire davanti a tutti nel Gran Premio dell’Algarve, ma scatterà comunque dalla seconda posizione, restando solamente alle spalle del compagno di squadra Pecco Bagnaia. I due hanno regalato a Ducati una nuova doppietta in qualifica, un risultato eccellente che mette la Rossa di Borgo Panigale in cima alla lista dei favoriti per conquistare almeno il titolo costruttori (considerando che ci sono quattro Desmosedici nelle prime cinque posizioni).

Qualche piccola sbavatura nel giro cronometrato ha impedito a Miller di scalzare il piemontese, accodandosi nel sabato portoghese. Tuttavia, il pilota numero 43 si ritiene decisamente contento non solo della posizione in qualifica ma anche del passo in vista della gara: “Il secondo giro era davvero buono, più o meno identico al primo. Ma ho perso un po’ l’anteriore alla Curva 8, sono arrivato lungo e al giro prima c’è stato un momento, credo alla Curva 13, dove ho perso un’altra volta l’anteriore”.

“Se fossi riuscito a fare un giro pulito avrei avuto la possibilità – prosegue – però va benissimo questa seconda posizione. Ancora una volta una bella doppietta Ducati è una cosa bellissima. Speriamo di finire così anche in gara! Questo è l’obiettivo principale. Il passo va bene, le sensazioni sono buone. Ho avuto qualche piccolo problema nelle FP4 con la moto, per quello ci siamo fermati brevemente. Ma per il resto sono riuscito a fare dei buoni tempi, sono contento del passo e direi che la moto va bene. Ci sono alcune cose su cui dobbiamo lavorare, ma direi nulla di che”.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ospite d’eccezione nel box Ducati questo fine settimana è Casey Stoner, che è stato spesso a colloquio con i due piloti ufficiali. Qualche chiacchierata ad azione ferma il venerdì e molti confronti durante le libere e le qualifiche del sabato. La Leggenda della MotoGP ha lavorato molto sia con Pecco sia con Miller ed entrambi hanno avuto dei riscontri più che positivi mettendo in pratica i consigli dati da. Bagnaia ha inoltre espresso il desiderio di averlo tutto l’anno e anche Jack non ha nascosto il proprio entusiasmo: “Ci piace avere Casey nel box, è fantastico! Quando parla si ascolta, si capisce bene, perché la fonte è importante. Tra l’altro non parla a vanvera, non dice mai troppo. Direi che gli devo anche un ringraziamento perché mi ha permesso di guadagnare qualcosa nell’ultimo settore”.

I consigli di Stoner sono stati messi in pratica già in questo fine settimana, ma il lavoro di Miller nel team ufficiale prosegue da tutto l’anno, con l’obiettivo di crescere per poter lottare per il mondiale nel 2022. Il titolo è sfumato nella gara di Misano per Bagnaia e ora tutti gli occhi sono puntati sul piemontese in vista della lotta iridata per la prossima stagione. Tuttavia, Miller sostiene di non poter essere tagliato fuori, anche lui sta migliorando e lavorando sodo per poter essere davanti a combattere per togliere lo scettro a Fabio Quartararo.

“Continuo a imparare, a cercare di migliorarmi, anche mentalmente oltre che fisicamente, su tutti i fronti – afferma Jack Miller – Tutti parlano di Pecco, ma ci sono anche io. Sono quinto in campionato dopo la caduta di Misano, c’è ancora qualche possibilità di lottare in queste due ultime gare e ci proviamo. Questo è il mondo reale: la gente si dimentica di te molto velocemente, ma va benissimo così. Io continuo a lavorare, cerco di migliorare. Credo che le ultime tre gare sono riuscito a essere davanti, dietro Pecco e nessun altro, quindi continuo a correre, a lavorare e cercare di migliorare”.

Jack Miller, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images