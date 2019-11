Miller: "Spero di essere più vicino a Marquez l’anno prossimo”

Grande giornata per Jack Miller, che correva in casa e sfoggiava una livrea speciale per l’occasione. L’australiano è partito bene in gara e si è agganciato al gruppo di testa in lotta per la prima posizione delle fasi iniziali di gara. Ma quando Maverick Viñales si è portato al comando, il ritmo è cambiato e Miller non è riuscito a stargli dietro.

Anche Marc Marquez e Cal Crutchlow sono scappati via, così l’alfiere Pramac si è visto costretto a lottare per la quarta posizione. Tuttavia, la caduta di Viñales alla curva 10 dell’ultimo giro ha visto aprirsi uno spiraglio per il podio. Miller se ne è reso conto e ha dato tutto negli ultimi metri per conquistare la terza posizione.

“Alle ultime tre curve mi sono messo paura. Ho visto della polvere alla curva 9 e mi sono reso conto che era Maverick. Quello era il mio momento e ho fatto tutto il possibile per conquistare questo podio. Ho provato a chiudere tutte le porte per non perdere la posizione. È stato incredibile, mi sento fortunato”.

La scelta degli pneumatici però lo ha penalizzato: “Sapevo che la mia gara sarebbe stata condizionata montando la gomma morbida. Ho solo provato ad andare con il mio ritmo, ma vedevo che Marc e Maverick scappavano e che sarebbe stato difficile raggiungerli. È diventato un podio all’ultimo giro”.

Leggi anche: Vinales si autoelimina e Marquez si prende anche Phillip Island

L’australiano conquista così il suo quarto podio della stagione e spera di poter fare qualche passo in avanti il prossimo anno: “Complimenti a Marquez, quest’anno è stato inarrestabile. Spero che l’anno prossimo possiamo essere più vicini a lui”.

Dopo la cancellazione delle qualifiche nella giornata di sabato, Miller è stato obbligato a disputare parte di warm up, qualifiche e gara senza cadere per non rimanere senza livrea speciale: “Ho dovuto fare la qualifica con questa tuta, ma ne abbiamo fatta solo una per il warm up e per la gara, quindi se fossi caduto sarei rimasto senza. Ringrazio Pramac che mi ha permesso di indossare questa livrea, hanno fatto un gran lavoro”.