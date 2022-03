Miller: "Le cose buone del mio 2021 già dimenticate a Natale"

Carica lettore audio

L'attuale contratto di Jack Miller con la Ducati scade al termine di questa stagione. Il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia invece ha già posto la firma su un nuovo accordo che avrà validità fino alla fine del 2024.

Con il vincitore del Gran Premio del Qatar, Enea Bastianini, ed il rookie of the year 2021, Jorge Martin, accostati entrambi ad una possibile promozione nel team ufficiale Ducati per la stagione 2023, Miller si è già trovato a dover rispondere a più riprese alle domande sul suo futuro.

Alla vigilia della prima gara della stagione, l'australiano aveva detto di non essere spaventato dalle tante "str******" che stava leggendo sul suo futuro sui media.

Nella passata stagione, infatti, "Jackass" ha chiuso il Mondiale al quarto posto, conquistando anche due vittorie, a Jerez e Le Mans, ma a pesare sulle valutazioni nei suoi confronti sono stati probabilmente i 61 punti di distacco sul compagno di box, che ha finito da vice-campione del mondo.

Tuttavia, Jack crede che i suoi buoni risultati siano stati dimenticati troppo velocemente, soprattutto in un'era della MotoGP nella quale praticamente ogni pilota può ambire al podio.

"Penso che possiate vedere anche da fuori quanto sia dannatamente difficile al momento", ha detto Miller sulla MotoGP odierna. "Se sei un po' in difficoltà, o magari non metti una gomma soft nuova nella FP3, puoi ritrovarti anche 19°. Non è che stessi guidando con un braccio sul manubio, stavo spingendo al massimo. Ma sì, con la gomma dura mi sono ritrovato 19°".

"Quindi tutti sono contendenti al podio. E' vero, forse anche io l'anno scorso avevo più aspettative su me stesso. Però ho acquisito molta esperienza da questo e sono tranquillo per quest'anno, sarà quel che sarà".

"Nessuno ne parla, ma sono arrivato quarto in campionato nel 2021. Ma tutti sembravano averlo già dimenticato quando è arrivato il fot**** Natale".

"Comunque ho finito quarto in campionato ed ho accumulato molta esperienza, vincendo anche due gare. Non vedo l'ora di lavorare su questi punti di forza dell'anno scorso, quando avevo cominciato dicendo da solo di sentirmi uno dei favoriti".

"Poi ho ricevuto uno schiaffo piuttosto forte dalla realtà e questo mi ha riportato con i piedi per terra, permettendomi di costruire una stagione che da quel momento ha avuto più alti che bassi, seppur con qualche intoppo. Ma queste sono le corse, quindi quest'anno sto cercando di iniziare con umiltà, calma e di costruire il mio campionato".

L'inizio della stagione 2022 è stato disastroso per MIller, perché i problemi tecnici accusati dalla sua Ducati lo hanno costretto al ritiro nel Gran Premio del Qatar.

Il miglior pilota in sella ad una Ducati GP22 è stato Johann Zarco, ottavo con la Desmosedici griffata Pramac, mentre Pecco Bagnaia e Jorge Martin sono stati vittime di un incidente mentre cercavano di rimontare dopo essere stato protagonisti di una brutta partenza.