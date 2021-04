Miller, l’avvio di stagione non lo rende pilota di punta Ducati

Quasi un anno fa, il 27 maggio 2020, Ducati annunciava la promozione di Jack Miller dalla formazione satellite Pramac al team ufficiale di Borgo Panigale e questo aveva lasciato intendere che arrivava la fine dell’era di Andrea Dovizioso e l’inizio di un nuovo capitolo.

“È un onore poter continuare la mia carriera in MotoGP con Ducati e per questo mi piacerebbe ringraziare tutti i responsabili per la fiducia che hanno riposto in me e per avermi dato questa incredibile opportunità. Sono pronto ad assumermi questa responsabilità di essere un pilota ufficiale Ducati nel 2021 con tutto l’impegno del mondo”, queste le parole dell’australiano, che sulla carta si assumeva il comando del progetto italiano nella classe regina.

Undici mesi dopo, tuttavia, le cose non stanno andando come immaginava. Ducati ha portato nel team ufficiale anche Pecco Bagnaia ed è stato proprio quest’ultimo ad assumersi la responsabilità di leader in questo inizio di stagione.

Nel 2020 Miller ha gareggiato con la Ducati del team Pramac, con identico materiale e sostegno dei piloti ufficiali, chiudendo in top 10 tutte le gare in cui ha tagliato il traguardo (10 su 14), compresi quattro podi (due secondi e due terzi postti), mostrando nelle ultime due gare dell’anno un livello spettacolare.

Con questo biglietto da visita, Miller arrivava al team ufficiale come pilota di punta del progetto e dopo una pre-stagione solida in Qatar, non sono stati pochi a creare parallelismi con il connazionale Casey Stoner, il primo ed unico campione MotoGP con Ducati, trionfatore nel 2007.

Questa responsabilità, Miller ha voluto scrollarsela subito di dosso, affermando poco prima dell’inizio della stagione: “Mettermi a confronto con Stoner è un errore. Quello che ha conquistato lui nel 2007 è stato spettacolare e irripetibile”.

Il peggior precedente

Per Miller, questa è la settima stagione in MotoGP, la quarta con una Ducati e la prima come pilota ufficiale di Borgo Panigale. Nelle tre gare disputate fino ad ora, l’australiano ha accumulato 14 dei 75 punti disponibili, due none posizioni nelle prime due gare in Qatar e una caduta la scorsa settimana a Portimao.

Questo lo colloca in 12esima posizione nella classifica generale, a 47 punti dal leader Fabio Quartararo e come quinto pilota Ducati, anche dietro a Pecco Bagnaia (secondo a 46 punti), Johann Zarco (quarto a 40 punti) e ai rookie Enea Bastianini (nono a 18 punti) e Jorge Martin (decimo a 17 punti). Solo l’altro esordiente Luca Marini (18esimo a 4 punti) ha collezionato meno punti di Miller.

Questi 14 punti sono il peggior inizio di Miller dal 2017, quando con la Honda satellite ne aveva accumulati 21. Al suo debutto con la Desmosedici di Pramac come pilota satellite, nel 2018 ha conquistato 26 punti, collezionandone 29 nelle prime tre gare del 2019 con identiche condizioni.

Proprio nel 2020 Miller è diventato un pilota sotto contratto diretto con Ducati e, nonostante fosse in Pramac, aveva già una moto ufficiale e supporto di fabbrica. Quell'anno ha accumulato 20 punti dopo i primi tre Gran Premi e ha finito la stagione con il suo miglior risultato nella classe regina, settimo assoluto, e sarebbe andata molto meglio se non fosse stato per i quattro incidenti che ha avuto durante la stagione 2020.

Le cadute sono uno dei talloni d'Achille di Miller. In sette stagioni in MotoGP l'australiano è caduto nelle prime tre gare dell'anno in cinque occasioni, compresi gli ultimi tre anni. Tanti errori quando si è chiamati ad essere il leader del progetto.

La stagione 2021 è appena iniziata e Jack ha, sulla carta, il tempo di tornare in corsa, anche se né i suoi risultati, né il suo atteggiamento, in questo momento, sono quello che ci si aspetta.

Da quando la Ducati è entrata nel mondiale MotoGP nel 2003, mai un presunto 'front-runner' ha ottenuto così pochi punti nelle prime tre gare. I 14 punti di Miller non sono solo lontani dai 61 di Stoner nel 2007 -l'anno del titolo-, ma non si avvicinano nemmeno ai 60 di Dovizioso nel 2015, ai 54 di Stoner nel 2009 e allo stesso Dovi nel 2019; i 51 di Loris Capirossi nel 2006; o i 46 che Andrea aveva nel 2018 e Pecco Bagnaia ha ora.

Né nel disastroso inizio del 2016, quando la migliore Ducati era quella di Héctor Barberá con 25 punti dopo tre gare, né negli anni "neri" di Valentino Rossi (2011-12), quando l'italiano ha ottenuto rispettivamente 31 e 22 punti, il marchio italiano aveva avuto il suo leader così in basso. Solo nel 2005 i numeri si sono avvicinati, con Capirossi allora a 14 punti, lo stesso di Miller ora, e dietro il compagno di squadra Carlos Checa (17).

Cambio di ruoli

Con questo panorama, la Ducati non ci ha messo molto a capire che il loro uomo, in questo momento, non è altro che il giovane Pecco Bagnaia (24 anni), secondo assoluto con 46 punti e già accumulando due podi - terzo nella prima gara in Qatar e secondo lo scorso fine settimana a Portimao - oltre al sesto posto nel GP di Doha, che lo pone come miglior Ducati del campionato, Ha anche preso il sesto posto nel GP di Doha, che lo rende la migliore Ducati del campionato, prendendolo dal francese Johann Zarco, che era in testa dopo la seconda gara, ma ha subito un incidente in Portogallo che lo ha fatto cadere al quarto posto.

Nonostante questa battuta d'arresto, Ducati ha grande fiducia in Zarco, che considerano un pilota solido, anche se non abbastanza per lottare per il campionato, qualcosa che vedono in Bagnaia se mantiene la sua forma attuale.

E ancora di più ora che ci sono circuiti in arrivo dove Ducati può ottenere molti punti. Pecco era secondo in gara l'anno scorso al GP di Andalusia quando è caduto, e a Le Mans l'anno scorso ha vinto una Ducati con Danilo Petrucci. Senza dimenticare che il Mugello, dove non hanno corso nel 2020, e Barcellona, sono sempre stati buoni circuiti per le moto rosse.

Un tratto di questa stagione (Jerez-Le Mans-Mugello-Barcellona) dove sarà chiaro chi è il 'leader' in casa Ducati, poco prima dell'estate, quando a Bologna deve decidere se eseguire la seconda stagione di contratto con Miller.

Come appreso da Motorsport.com, l'attuale intenzione di Ducati è di continuare con Pecco e Jack nel team di fabbrica nel 2022, ma oltre ad avere grande fiducia in Zarco (Pramac), negli uffici di Bologna ha scatenato una grande simpatia e fiducia, all'inizio della stagione, in due giovani piloti debuttanti: lo spagnolo Jorge Martin, ora infortunato, e italiano Enea Bastianini.

Martín ha un contratto con la fabbrica fino alla fine del 2022, mentre il caso di Bastianini è più complesso. Essendo nel team Avintia, che il prossimo anno perde il suo posto in MotoGP (che rimarrà con VR46), Ducati dovrà trovare un posto per lui in un altro team.

L'intenzione del costruttore italiano è di continuare con sei moto nel 2022, ma in questo momento non è assicurato, poiché Valentino Rossi è più vicino a Suzuki o Aprilia, se fanno moto satellite, che a Ducati o anche Yamaha.

Una possibilità è per Ducati di collaborare con Gresini Racing per fornire loro moto dal 2022 in poi, che ospiterebbe Bastianini in quella squadra accanto a Fabio Di Giannantonio, che teoricamente ha un posto promesso in MotoGP per il prossimo anno con il team del defunto ex pilota.

Se quell'accordo va in porto, Miller continuerà a correre per Ducati il prossimo anno, altrimenti i nervi salteranno, come in questo momento in cui l'australiano è dietro Pecco, Johann, Jorge ed Enea sulla lista dei desideri di Borgo Panigale.