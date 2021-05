Miller: "Ho un conto in sospeso con Le Mans"

Jack Miller pensa di avere un conto in sospeso con Le Mans, dopo che un problema meccanico lo ha costretto al ritiro lo scorso anno quando era in lotta per la vittoria del Gran Premio di Francia.

Miller si è qualificato in prima fila per la gara di Le Mans del 2020, ma la pioggia che ha iniziato a cadere poco prima della partenza ha costretto tutti a saltare sulla seconda moto.

Sfortunatamente per l'australiano, la sua seconda moto aveva sviluppato un problema meccanico nel Warm-Up e quindi sarebbe dovuta rimanere ferma al box per tutto il resto della giornata di domenica.

Tuttavia, il repentino cambio di clima gli ha imposto di saltare su quella, anche se Jack sapeva già che difficilmente avrebbe potuto vedere la bandiera a scacchi.

Fresco della vittoria di due settimane fa a Jerez, Miller spera di poter fare ammenda per la sfortuna di quel weekend.

"Mi rende più desideroso di centrare la prossima", ha detto Miller in riferimento alla vittoria di Jerez. "Alla fine noi piloti siamo sempre alla ricerca di quello che deve ancora arrivare e vogliamo fare sempre di più".

"Quindi, di sicuro, l'obiettivo è cercare di vivere un weekend competitivo come abbiamo fatto in Spagna. Per essere onesti, è stata una settimana abbastanza calma e penso che siamo pronti per qualsiasi saranno le condizioni che troveremo questo fine settimana".

"Voglio dire, di solito sono abbastanza bravo sul bagnato, quindi se arriva la pioggia, va bene. Poi, dopo l'anno scorso, mi sento come se avessi un conto in sospeso con Le Mans, quindi non vedevo l'ora di tornare qui".

