Miller correrà di nuovo nel'Australian Superbike come wild card

L’Australian Superbike vedrà ancora la presenza di Jack Miller, che per il secondo anno consecutivo disputerà un round nella sua categoria nazionale. Anche stavolta correrà al The Bend per l’ultimo round dell’ASBK dal 25 al 27 novembre in sella a una Ducati.

“Non vedo l’ora di tornare ad Adelaide per correre nell’Australian Superbike Championship a The Bend a novembre!”, ha detto Miller. "L’anno scorso mi sono divertito moltissimo con i miei amici e la mia famiglia e non vedo l'ora di rifarlo".

Il CEO di Motorcycling Australia, Peter Doyle, ha dichiarato che il ritorno di Miller è un successo per l'ASBK: “L'anno scorso abbiamo riscontrato un enorme interesse per l'evento del campionato ASBK a The Bend e il ritorno di Jack sarà altrettanto emozionante. Non solo ha portato un'enorme attenzione nazionale e internazionale alle gare in programma, ma ha anche portato l'attenzione sull'alta qualità e sullo standard del campionato ASBK che abbiamo qui in Australia. Non vediamo l'ora di vederlo arrivare al Bend a novembre e speriamo che, come l'anno scorso, possa divertirsi e offrire un grande spettacolo ai fan".

La notizia ha anche il sostegno del neoeletto premier del South Australia Peter Malinauskas, un appassionato sostenitore del motorsport che ha supervisionato il ritorno della 500 miglia di Adelaide: "Il South Australia ha una storia ricca di grandi eventi e sono contento di vedere un altro grande evento in programma a The Bend il prossimo novembre”.

“L'Australia ha prodotto nel corso degli anni molti campioni di motociclismo di livello mondiale, ma raramente gli australiani del Sud hanno avuto l'opportunità di vederli gareggiare sul nostro territorio. Questa sarà un'opportunità straordinaria per molti appassionati di vedere Jack Miller in azione nel Campionato australiano Superbike in programma a novembre di quest'anno. Mi congratulo con The Bend per aver messo a segno un bel colpo assicurandosi la presenza di Jack al loro evento".

Sam Shahin, boss di The Bend, ha ringraziato Miller per aver accettato di partecipare all'ASBK nonostante i suoi impegni in MotoGP: "Jack è un'icona di questo sport. È meraviglioso vedere che i piloti australiani mantengono l'interesse per questo sport in Australia e sono disposti a tornare qui per entusiasmare il pubblico come fanno in tutto il mondo. È una conferma della salute delle corse motociclistiche in Australia, del campionato ASBK e di The Bend. Non vediamo l'ora".