Miller: “A Losail io e Ducati non abbiamo l’obbligo di vincere”

Ducati ha trionfato nelle due precedenti edizioni del Gran Premi del Qatar, nel 2018 e nel 2019, sempre con Andrea Dovizioso che ha chiuso in seconda posizione in sella alla Desmosedici dal 2015 al 2017. Dopo la grande prestazione dei test di quest’anno che si sono svolti a Losail, ci si aspettava che Jack Miller proseguisse su questa scia positiva lo scorso fine settimana. Ma un problema alle gomme lo ha fatto precipitare in nona posizione, mentre il pilota Pramac Johann Zarco ha tagliato il traguardo come primo pilota Ducati in seconda posizione.

La MotoGP è rimasta in Qatar per la seconda gara della stagione 2021 e Motorsport.com/Autosport ha chiesto a Miller se vedesse il Gran Premio di Doha come un appuntamento in cui la vittoria fosse obbligata, date le aspettative verso i piloti Ducati: “Penso che l’obiettivo sia lo stesso ogni weekend. Lo scorso fine settimana siamo stati sfortunati, ma conosciamo il problema, sappiamo cosa è successo e possiamo migliorare su questo per fare meglio questo weekend. Non c’è una vittoria obbligata, è ancora presto nel campionato. Sicuramente, proveremo a dare il massimo per arrivare vicino ai primi, se non primi”.

Miller afferma che Ducati ha individuato il problema che aveva avuto alla gomma posteriore lo scorso weekend, in cui l’australiano ha sofferto di una strana vibrazione che lo ha lasciato indietro: “Sentivo una strana vibrazione che veniva dal posteriore e che non mi ha permesso di portare la velocità in curva come volevo, alla fine non riuscivo a guidare come piaceva a me”.

“Ho provato l’altra strategia, quella di partire con un passo lento, ed è andata bene fino a quando mancavano 11 o 12 giri al termine per iniziare a spingere. Quando poi ne mancavano 8, sono crollato. Quindi, come detto, conosciamo la situazione. Penso che il mio piano e la mia strategia fossero buone, devo solo tornare indietro, fare reset e ripartire. È difficile affermare cosa posso dire a riguardo. È stato un problema legato alle gomme, una cosa che avviene una tantum. È iniziato un po’ prima, ma ho davvero cominciato ad avere problemi quando mancavano circa 8 giri. Mi sentivo come se fossi in purgatorio, non riuscivo ad andare avanti né indietro, ero bloccato lì”.

Jack Miller, Ducati Team 1 / 21 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 2 / 21 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 3 / 21 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 4 / 21 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 5 / 21 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 6 / 21 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 7 / 21 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 8 / 21 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 9 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 10 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 11 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Qatar 12 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Qatar 13 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 14 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 15 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 16 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 17 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 18 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 19 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 20 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 21 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images