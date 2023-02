Mike Webb continua come direttore di gara solo in MotoGP

Carica lettore audio

A partire dalla stagione 2023 ci sarà una riforma all'interno della Direzione Gara del Motomondiale. Questa mattina, la Dorna e la FIM, hanno infatti annunciato che la struttura sarà modificata in maniera tale che Mike Webb, direttore di gara di lunga data, prosegua nel suo compito, ma occupandosi solamente della MotoGP.

Con l'introduzione delle Sprint Race al sabato pomeriggio, l'impegno relativo alla classe regina è aumentato, quindi è stato deciso di sollevare Webb dalle sue responsabilità per quanto riguarda le categorie minori del Mondiale.

Graham Webber, che era il vice-direttore di Webb, assumerà il ruolo di direttore di gara delle classi Moto2 e Moto3. Continuerà inoltre come direttore di gara della MotoE, ruolo che ha già svolto nel recente passato, con la categoria elettrica che quest'anno passerà dallo status di Coppa del Mondo a quello di Campionato Mondiale.

Per quanto riguarda la Red Bull Rookies Cup e le Talent Cup che scendono in pista durante i weekend di gara della MotoGP, è stato deciso invece di promuovere a direttore di gara George Massaro, che fino allo scorso anno era già il vice in queste categorie.

Questo team esperto e coeso creerà continuità in tutte le categorie nel paddock dei Gran Premi, portando le proprie conoscenze specialistiche nelle rispettive classi e provando ad assicurare un altro anno di successi sportivi per la MotoGP.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP

Di seguito ecco l'elenco completo degli ufficiali permanenti del Mondiale 2023.

Race Direction

Direttore di gara e presidente: Mike Webb

Rappresentante FIM: Bartolome Alfonso

Rappresentante Dorna: Loris Capirossi

Event Management Commitee

Direttore di gara e presidente: Mike Webb

Vice-direttore di gara: Graham Webber

Responsabile della sicurezza FIM: Bartolome Alfonso

Responsabile medico FIM: Giancarlo Di Filippo

Direttore Tecnico: Danny Aldridge

FIM MotoGP Stewards Panel

Presidente FIM MotoGP Steward (nominato da IRTA): Freddie Spencer

FIM MotoGP Stewards (nominati da FIM): Andres Somolinos e Tamara Matko

FIM Appeal Stewards Panel

Questa commissione è composta di membri della FIM Circuiti Racing Commission menzionati di seguito a rotazione e da un membro della Federazione Nazionale affiliata alla FIM.

Ralph Bohnhorst

Raffaele De Fabritiis

Peter Goddard

Stuart Higgs

Riserve in caso di sostituzioni last-minute:

Bill Cumbow

Paul Duparc

Paul King

Grand Prix Commission

Rappresentante Dorna e presidente: Carmelo Ezpeleta

Rappresentante FIM: Paul Duparc

Rappresentante IRTA: Hervé Poncharal

Rappresentante MSMA: Biense Bierma

Permanent Bureau

CEO Dorna: Carmelo Ezpeleta

Presidente FIM: Jorge Viegas